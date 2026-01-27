Nidera llega a Expoagro con 4 nuevos lanzamientos y activa su campaña de trigo en una edición histórica

Nidera Semillas dirá presente en Expoagro 2026 edición YPF Agro con una propuesta que combina nuevos productos y acompañamiento al productor. En esta edición, la empresa presentará cuatro nuevos lanzamientos comerciales —dos híbridos de maíz, uno de girasol y uno de soja— y dará inicio a su campaña de trigo, con la mira puesta en el lanzamiento de una nueva variedad para este año. La participación en la megamuestra es, además, una oportunidad clave para reencontrarse con su comunidad de productores y distribuidores, con el foco puesto en ofrecer soluciones que permitan maximizar el rendimiento en cada ambiente productivo.

Para Nidera, estar presente en la edición 20°, que se llevará a cabo del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolas, tiene un valor especial. “Llegamos a Expoagro con mucha expectativa porque es nuestro primer gran encuentro del año con los productores. Es el espacio donde podemos conversar, entender su ánimo y sus expectativas para la campaña que comienza”, señaló Joaquín Lesser, gerente de Marketing de Nidera Semillas. Además, destacó la importancia del vínculo con la red de distribuidores RED.IN y el valor diferencial de poder presentar el plot de cultivos.

Quienes recorran el stand de Nidera podrán conocer en detalle los cuatro nuevos lanzamientos que la compañía pone en cancha para este 2026, todos implantados en el plot. De esta manera, sobre los cuatro cultivos que comercializa la marca, tres podrán verse con novedades a campo. A esto se suma el lanzamiento de la campaña de trigo, con la que darán inicio a Expoagro el día martes 10 de marzo. Sobre este punto, el objetivo de la compañía es evaluar las diferentes variedades de trigo de cara a un nuevo lanzamiento para 2026.

Las expectativas para esta edición son positivas. Desde la compañía destacan el buen desempeño del girasol en la campaña que finaliza, con márgenes atractivos y precios de commodities interesantes, además del crecimiento del cultivo en zonas históricamente girasoleras que habían dejado de serlo. Mientras que, en maíz, la continuidad de la rotación con soja permite proyectar un mantenimiento del área, en un contexto donde Nidera cuenta con lanzamientos recientes y productos ya consolidados con muy buena aceptación. “Más allá de que fue una campaña heterogénea en algunas zonas, creemos que va a ser un buen año para el productor y queremos acompañarlo con genética, la mejor información y nuestros servicios que son sin costo con la compra de cada bolsa”, explicó Lesser.

Nidera realiza más de 100 ensayos anuales en maíz y más de 50 en girasol, evaluando híbridos en distintos ambientes, densidades y respuestas a la fertilización. A esto se suma una red de servicios sin costo asociada a la compra de semilla, que incluye ambientación de lotes, recomendaciones de siembra variable, informes de calidad de siembra, seguimiento de cultivos y cosecha, con un objetivo claro: asegurar que el productor que se lleva una bolsa pueda obtener de la misma el máximo potencial de rendimiento en el lote.

Además de los lanzamientos, Nidera realizará un ensayo de calidad de siembra para mostrar el impacto de la desuniformidad temporal y espacial frente a una siembra bien lograda. También se llevará a cabo el lanzamiento de la campaña de trigo junto a multiplicadores, una charla sobre calidad de siembra, la presentación de novedades en girasol que se develaran durante la muestra, y distintas activaciones pensadas para quienes visiten el espacio de Nidera.

Nidera participa de Expoagro desde sus inicios y desde hace siete años lo hace como semillero oficial, reafirmando su convicción de que se trata de un ámbito estratégico para fortalecer el vínculo con el productor para que pueda obtener los mejores híbridos y variedades y el mayor potencial de rinde en todas las regiones productivas.

