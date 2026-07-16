La emoción de Scaloni tras el triunfo ante Inglaterra en semifinales: “Una alegría por el grupo, por nuestra gente”

Luego de la histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra y la clasificación a una nueva final, Lionel Scaloni destacó el compromiso y la unión del plantel, al que volvió a señalar como el gran responsable del presente que atraviesa la Albiceleste. Tras la emoción del final, el DT volvió a pasar por los micrófonos.

En un principio, el técnico reveló sus sensaciones respecto al partidazo en Atlanta: “Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar”, aseguró.

En ese sentido, agregó: “La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble“, insistió Scaloni.

Además, el entrenador evitó los protagonismos individuales y puso el foco en el grupo, tanto en quienes estuvieron dentro del campo de juego como en aquellos que acompañaron desde el banco: “Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras“, comenzó.

Luego, agregó: “Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan y apoyan desde afuera. Es un grupo increíble”.