Se impulsan nuevas capacitaciones laborales en el Centro de Desarrollo Socio Productivo «San Cayetano»
La Municipalidad de 9 de Julio, a través del Espacio Emprendedor de la dirección de Educación, anuncia la apertura de inscripciones para nuevas propuestas de actualización laboral y formación profesional destinadas a emprendedores y vecinos de la comunidad.
Las capacitaciones comenzarán el 4 de agosto y se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, con una duración de dos meses o cuatrimestral según la propuesta. Las clases se dictarán en distintos días y horarios.
Las inscripciones se encuentran abiertas en la dirección de Educación (Robbio 322), de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 hs.
LAS PROPUESTAS SON:
Marketing Digital
A cargo de la profesora Gisella Ballester.
Días: jueves de 14 a 15.30 hs.
Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.
Duración: cuatrimestral (agosto a noviembre).
Esta capacitación, impulsada desde el Espacio Emprendedor, tiene como objetivo brindar herramientas prácticas de marketing para que los emprendedores puedan fortalecer la comunicación, promoción y comercialización de sus proyectos.
Está destinada a emprendedores que participaron de la capacitación “Aprendiendo a Emprender” y a todas aquellas personas que deseen continuar profesionalizando sus emprendimientos.
Durante el curso se abordarán estrategias de marketing, comunicación, redes sociales, identidad de marca, ventas y herramientas digitales aplicadas a cada proyecto.
Fotografía Documental
A cargo del profesor Bauty Torres.
Días: lunes de 14 a 15.30 hs.
Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.
Duración: agosto a noviembre.
Ley de Contrato de Trabajo y su actualización
A cargo de la profesora Melina Chela.
Días: martes de 19.30 a 21 hs.
Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.
Duración: bimestre agosto-septiembre.
Estas propuestas forman parte de las acciones de formación y acompañamiento permanente que impulsa el municipio, generando espacios de aprendizaje, actualización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo laboral y productivo de la comunidad.
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