Se impulsan nuevas capacitaciones laborales en el Centro de Desarrollo Socio Productivo «San Cayetano»

La Municipalidad de 9 de Julio, a través del Espacio Emprendedor de la dirección de Educación, anuncia la apertura de inscripciones para nuevas propuestas de actualización laboral y formación profesional destinadas a emprendedores y vecinos de la comunidad.

Las capacitaciones comenzarán el 4 de agosto y se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, con una duración de dos meses o cuatrimestral según la propuesta. Las clases se dictarán en distintos días y horarios.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la dirección de Educación (Robbio 322), de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13 hs.

LAS PROPUESTAS SON:

Marketing Digital

A cargo de la profesora Gisella Ballester.

Días: jueves de 14 a 15.30 hs.

Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

Duración: cuatrimestral (agosto a noviembre).

Esta capacitación, impulsada desde el Espacio Emprendedor, tiene como objetivo brindar herramientas prácticas de marketing para que los emprendedores puedan fortalecer la comunicación, promoción y comercialización de sus proyectos.

Está destinada a emprendedores que participaron de la capacitación “Aprendiendo a Emprender” y a todas aquellas personas que deseen continuar profesionalizando sus emprendimientos.

Durante el curso se abordarán estrategias de marketing, comunicación, redes sociales, identidad de marca, ventas y herramientas digitales aplicadas a cada proyecto.

Fotografía Documental

A cargo del profesor Bauty Torres.

Días: lunes de 14 a 15.30 hs.

Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

Duración: agosto a noviembre.

Ley de Contrato de Trabajo y su actualización

A cargo de la profesora Melina Chela.

Días: martes de 19.30 a 21 hs.

Lugar: Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

Duración: bimestre agosto-septiembre.

Estas propuestas forman parte de las acciones de formación y acompañamiento permanente que impulsa el municipio, generando espacios de aprendizaje, actualización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo laboral y productivo de la comunidad.