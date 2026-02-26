Next Siembra llega con nuevas soluciones de siembra de precisión y el lanzamiento de su División Drones

Luego de un 2025 atravesado por cambios estratégicos, Next Siembra presentará oficialmente en la megamuestra la representación oficial de EAVision, incorporando el EA-J150, el último modelo desarrollado por la firma, orientado a la aplicación de sólidos y líquidos, con demostraciones en tiempo real de sus capacidades operativas.

A esta novedad se suman las ya consolidadas soluciones de siembra de precisión, como el Intelligent Planting System de Bosch Agro, integrado a la plataforma BDA (Bosch Digital Agro), reafirmando el compromiso de Next Siembra con la innovación, la eficiencia y la productividad en el campo.

Lo que se podrá ver en el stand

Del 10 al 13 de marzo, el stand de Next Siembra exhibirá el dron EAVision EA-J150, el sistema Intelligent Planting System de Bosch Agro con su integración a BDA, y las adaptaciones del sistema a todos los cuerpos de siembra. Además, se presentarán dosificadores neumáticos MaterMacc, turbinas, repuestos y accesorios.

Un equipo de ingenieros estará disponible para el asesoramiento técnico y comercial, la coordinación de pruebas y demostraciones, y se realizarán demostraciones diarias en el Tecnódromo. Asimismo, la empresa ofrecerá beneficios exclusivos y opciones de financiación vigentes únicamente durante los días de la exposición.

Expoagro 20 años: un hito estratégico

La edición número 20 de Expoagro representa un momento clave para Next Siembra. La muestra se consolida como la plataforma ideal para profundizar la transición de marca y, como en cada una de las ediciones en las que la empresa ha participado a lo largo de los años, presentar su oferta tecnológica reforzando el vínculo directo con productores, concesionarios, fabricantes, distribuidores e ingenieros.

En este entorno único, Next Siembra exhibirá la integración de soluciones de precisión orientadas al agro contemporáneo, al tiempo que validará en condiciones reales aquellos desarrollos que impactan directamente en la productividad y la eficiencia de los sistemas productivos.

Expectativas para la edición 2026

Desde la empresa consideran que Expoagro es, ante todo, una oportunidad para el reencuentro con productores, técnicos y colegas del sector agroindustrial. El intercambio directo permite escuchar experiencias, compartir desarrollos tecnológicos y recibir un feedback genuino que resulta clave para perfeccionar soluciones pensadas para las necesidades cotidianas del campo.

Además, esta edición será el escenario para celebrar los 20 años de la megamuestra, presentar con orgullo la nueva División Drones y fortalecer vínculos de confianza que puedan transformarse en proyectos y alianzas de largo plazo, con el objetivo de seguir ampliando la comunidad de Next Siembra y contribuir al crecimiento sostenible del sector.

Demostración a campo

El jueves 12 de marzo a las 16:30 horas, Next Siembra realizará una demostración a campo en el Tecnódromo, donde se exhibirán en tiempo real las capacidades del dron EA-J150.

Experiencia en ediciones anteriores

Con una participación sostenida a lo largo de los años, Expoagro ha sido para Next Siembra un espacio clave para validar desarrollos, detectar oportunidades de mejora operativa y acelerar la adopción de nuevas tecnologías, como el sistema de Bosch Agro. La interacción directa con productores y técnicos ha generado históricamente un saldo positivo, tanto en lo técnico como en lo comercial.

Por qué Next Siembra participa de Expoagro

La decisión de participar responde a objetivos claros: visibilidad técnica, contacto directo con los usuarios finales, validación operativa de nuevas soluciones y generación de oportunidades comerciales, pero fundamentalmente, el contacto humano. Expoagro permite entender de primera mano qué necesita el productor actual y trabajar en soluciones que mejoren la productividad y la sustentabilidad.