Un nuevo relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) sobre el complejo agro industrial en materia de exportacion revela que en los primeros 10 meses de este año tuvo un considerable crecimiento.

De acuerdo a los resultados del Informe Mensual de Exportaciones por Complejos correspondiente a octubre de 2026, en base a un estudio elaborado técnicamente por la Bolsa de Cereales. El relevamiento confirma una sostenida expansión de las ventas externas del sector, que superan en casi USD 6.000 millones los registros del año pasado.

Solamente en octubre, las exportaciones del sector sumaron US$ 5.460 millones, con un incremento de US$ 959 millones frente al mismo mes de 2025, equivalente a una suba del 21,3%.

En ese sentido se destacó el desempeño de varios complejos productivos, como el complejo porcino, con un salto del 91,8%; el girasol, avanzó un 77,7%, mientras que el algodonero, tuvo una mejora del 60,4%.

Tambien el complejo maicero exportó US$ 7.766,3 millones, un 31,2% más que en igual período de 2025, y se ubicó entre los mayores contribuyentes a la expansión del ingreso de dólares. A su vez, el complejo de carne y cuero vacuno generó exportaciones por US$ 4.674,3 millones, un 34,3% más que durante los primeros diez meses del año pasado.

Por el lado del trigo, otro de los protagonistas, tuvo ventas por US$ 3.367,6 millones, registró una mejora interanual del 33,2%, consolidándose como otro de los aportantes relevantes al crecimiento exportador.

En la vereda opuesta, algunos complejos mostraron retrocesos que moderaron la expansión del conjunto. El sucroalcoholero registró la mayor caída, con una contracción del 38,9%. También retrocedieron el manisero, un 7,7%, y el sojero, que tuvo una baja del 0,5% en comparación con el período enero-octubre de 2025.

Principales cifras y destacados del informe:

Acumulado anual (enero-octubre 2026): Las exportaciones del sector agroindustrial alcanzaron un total de USD 47.802 millones . Esta cifra representa un incremento de USD 5.926 millones (+14,2%) en comparación con los primeros diez meses de 2025.

Desempeño mensual: Solo durante octubre, el sector exportó USD 5.460 millones , lo que significa USD 959 millones más (+21,3%) respecto al mismo mes del año anterior.

Complejos con mayor crecimiento relativo: En términos porcentuales, los sectores que mostraron el mayor dinamismo interanual en el acumulado del año fueron Porcinos (+91,8%) , Girasol (+77,7%) y Algodonero (+60,4%) .

Principales motores de la suba: Por volumen de divisas aportadas al crecimiento general, los complejos Maíz (USD 7.766,3 millones exportados en el año; +31,2%), Girasol (USD 3.236,1 millones; +77,7%) y Carne y Cuero Vacuno (USD 4.674,3 millones; +34,3%) fueron los de mayor contribución positiva. También se destacó el aporte del complejo Trigo (USD 3.367,6 millones; +33,2%).

Sectores que amortiguaron el alza: En contraposición, las retracciones en los complejos Sucroalcoholero (-38,9%) , Soja (-0,5%) y Manisero (-7,7%) actuaron como los principales factores moderadores del crecimiento total.

Contexto cambiario y competitividad: El informe advierte que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) retrocedió un 2% respecto de septiembre, ubicándose en lo que va del año un 3% por debajo del promedio de 2025.

El informe del CAA, cierra con el foco en la evolución del tipo de cambio y su impacto sobre la competitividad exportadora. De acuerdo con el indicador del Banco Central, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) cayó un 2% respecto de septiembre y se ubicó un 3% por debajo del promedio registrado durante 2025.