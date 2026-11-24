¿Qué se hereda cuando una empresa pasa de una generación a otra? Mauricio Pretto, presidente de Pretto Agronegocios, participó del panel “De productor a empresario: el desafío de profesionalizar la empresa familiar y animarse a transformar el modelo de negocio” del 5º Congreso Federal Ganadero de Rosgan y contó su experiencia de vida.

Todo va mucho más allá de los campos, las instalaciones o los negocios. Lo verdaderamente importante es aquello que se transmite sin necesidad de dejarlo por escrito: los valores, la confianza, la responsabilidad y una forma de mirar el futuro, reflexionó durante el encuentro realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, que contó con 580 asistentes.

Pretto compartió la historia de una familia que aprendió a transformar las dificultades en oportunidades y a construir una empresa que hoy integra distintos eslabones de la cadena de carnes. «Me di cuenta de que en realidad lo que me pasó a mí no fue un traspaso generacional, sino un legado inspiracional», contó Pretto, al recordar sus primeros años en Sacanta, un pueblo de unos 3.000 habitantes del este cordobés, donde creció junto a sus cinco hermanos.

Su padre había sido un emprendedor inquieto, con una mirada que iba más allá de la producción primaria. En los años 80 creó Carnes Sacanta, una iniciativa que integraba la actividad ganadera con la industrial y comercial. Desde chicos, Mauricio y su hermano Mario acompañaban recorridas por ferias y frigoríficos, aprendiendo que el negocio no terminaba cuando se producía un animal, sino cuando se lograba vender y cobrar por ese trabajo. «Producir un novillo, faenarlo y venderlo nos generó una visión integradora de todo el negocio», explicó.

Ese aprendizaje fue decisivo cuando, en 2012, la muerte de su padre los enfrentó al desafío de continuar el proyecto familiar. El camino no fue sencillo. En los primeros años junto a su hermano atravesaron una crisis que los encontró con campos inundados, deudas y dificultades para sostener el proyecto. El primer cambio importante fue reconocer que necesitaban ayuda.

La participación en el movimiento CREA, que fortalecieron a partir de 2019, les permitió ampliar la mirada sobre el negocio, incorporar nuevas herramientas de gestión y, sobre todo, aprender a trabajar juntos.

La delegación, la formación de equipos y la definición de responsabilidades se convirtieron en parte central de la transformación. En lo personal, para Pretto, eso implicó abandonar tareas que durante años había realizado directamente, como vacunar animales o presupuestar dietas, para dedicar más tiempo a pensar el rumbo de la organización.

¿Qué significa ser una empresa?

En medio de ese proceso, Mauricio y Mario se hicieron una pregunta que terminó redefiniendo el proyecto: ¿qué es ser una empresa? La respuesta que construyeron fue que una empresa no es simplemente una estructura que produce y vende, sino «un sistema vivo organizado donde generamos interrelaciones para beneficio común y creación de valor».

La transformación se reflejó en el crecimiento del equipo, que pasó de dos personas a más de 25 colaboradores, y en la incorporación de nuevos liderazgos y procesos de trabajo. «Cuando se planifica, el precio deja de ser la única variable y se convierte en un componente más dentro de un resultado mucho más amplio», explicó.

La profesionalización también modificó la forma de tomar decisiones. Hoy, en las reuniones CREA participa todo el equipo de Pretto Agronegocios, donde se comparten números, resultados, aciertos y desaciertos. El objetivo es que cada integrante comprenda el funcionamiento del negocio y pueda aportar desde su lugar.

El modelo se apoya en tres grandes pilares: las personas, la productividad y competitividad, y la gestión estratégica. A partir de esa estructura, la empresa comenzó a avanzar hacia una integración cada vez mayor de la cadena ganadera.

Un feedlot que tardó veinte años en encontrar su camino

La historia de Pretto Agronegocios también tiene proyectos que parecían destinados al fracaso y que, con el tiempo, encontraron una nueva oportunidad. Uno de ellos comenzó en 2003, cuando un grupo de productores tamberos y ganaderos de Sacanta decidió construir un feedlot para engordar terneros Holando. La iniciativa incluyó un viaje a Italia para conocer la raza Piamontesa y evaluar posibilidades de cruzamiento. Sin embargo, el proyecto no prosperó. Después de seis meses de trabajo en los corrales, no había ingresado un solo ternero.

Durante años, aquel establecimiento permaneció como una inversión sin el desarrollo esperado. Incluso estuvo en venta durante cinco años. Pero la familia mantuvo el vínculo con ese patrimonio y, dos décadas después, logró transformarlo en un feedlot profesional, con tecnología y sistemas de gestión.

El establecimiento que alguna vez parecía no tener futuro terminó convirtiéndose en una pieza importante del modelo productivo que hoy desarrolla la empresa.

Del campo a la góndola, con información y alianzas

La transformación también implicó avanzar sobre eslabones de la cadena que hasta entonces desconocían. Comenzaron a desarrollar el desposte y la venta de cortes, crearon una marca y avanzaron en la construcción de una estructura comercial con posibilidades de exportación. El crecimiento los llevó a conformar una red de más de 30 empresas aliadas, que incluye productores agrícolas, criadores, feedloteros y operadores cárnicos.

A través de ese esquema, Pretto Agronegocios busca conectar las necesidades de los consumidores con las decisiones que se toman desde el inicio de la producción.

Uno de los ejemplos es la incorporación de agricultores al negocio ganadero, acompañándolos para que puedan transformar su producción de maíz en carne. La empresa también brinda herramientas de gestión, planificación y análisis económico a otros integrantes de la cadena.

Pretto Agronegocios actualmente comercializa cerca de 3.000 toneladas de carne vacuna, de búfalo y de cerdo, y trabaja con el desafío de alcanzar las 100.000 cabezas comercializadas durante este año.

La escala alcanzada obligó a incorporar nuevas herramientas tecnológicas. La empresa cuenta con más de 21.000 caravanas trazadas y utiliza esos datos para analizar ganancias de peso, mortandad y eficiencia productiva, compartiendo información con los distintos participantes del sistema.

También avanzó en el desarrollo de carne de búfalo, un negocio que comenzó a explorar hace seis años y que hoy incluye el seguimiento de casi 700 animales identificados, con mediciones de conversión alimenticia y rendimiento de carne.

En el área comercial, por su parte, desarrolló una plataforma digital para simplificar la venta de medias reses a más de 100 carniceros, integrando información y operaciones que antes se realizaban de manera manual.

Más allá de los números, Pretto insistió en que el principal cambio fue cultural. La empresa dejó de pensarse como una actividad que dependía exclusivamente de sus propietarios para convertirse en una organización basada en equipos, procesos, información y alianzas.

En ese recorrido, la apertura hacia otros actores fue fundamental. Durante el último año, más de 300 personas visitaron el feedlot para conocer el sistema productivo, intercambiar experiencias y comprender cómo se construye el valor de la carne desde el campo hasta el consumidor. La experiencia también permitió formar a 15 nuevos ganaderos, uno de los resultados que Pretto destacó al hablar del impacto de compartir conocimientos.

Pretto cerró su presentación con una reflexión que resume el recorrido familiar y empresarial: «La ganadería sola puede ir rápido, pero aliada puede llegar lejos».