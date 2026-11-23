Se disputo la 8va. fecha del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuiliense de Futbol que tal como informáramos, el día viernes en partidos adelantados jugaron Atlético 9 de Julio y San Martin, donde terminaron empatados 1 a 1. Mientras que en el encuentro entre Atletico Patricios y Libertad, gano el lagunero 1 a 0.

Por su parte este domingo, en la localidad de Facundo Quiroga, uno de los clásicos de pueblos, fue Atl. Quiroga y French, gano el albinegro por 2 a 1, y se suma al tándem de la punta.

En Naon, en un gran partido disputado, el CAN (que tiene un partido menos al igual que Libertad), recibió a Once Tigres. Un partido con todos los condimentos y muchos goles. Gano Nano por 4 a 2, y se aseguro quedar solo en la punta, ante el empate de Atlético 9 de Julio.

En el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustín le costo lograr la victoria ante un equipo de El Fortín que supo no solo defenderse, sino también hacer su juego y llegar al arco. Cuando todo parecía terminar en un 2-2, sobre el final, el granate se pone 3-2 y ya en el pitazo final reaseguro su victoria con 4-2. De esta manera San Agustín se sube también a los equipos que quieren liderar el torneo.

Cerro la jornada de la 8va. fecha Agustín Álvarez y 18 de Octubre. Fue victoria para el equipo de El Provincial con un 2 a 0, con este resultado el 18 se despega del fondo de la tabla.

Síntesis

Atl. 9 de Julio 1 vs. San Martin 1

Atl. Patricios 0 vs. Libertad 1

Atl. Quiroga 1 vs. French 2

Atl. Naon 4 vs. Once Tigres 2

San Agustin 4 vs. El Fortin 2

Ag. Alvarez 0 vs. 18 de Octubre 2

Tabla de Posiciones

-Atl. Naon 18 (1)

-Atl. 9 de Julio 16

-San Martin 15

-French 15

-San Agustín 14

-Once Tigres 13

-Libertad 10 (1)

-Ag. Álvarez 10

-Atl. Quiroga 9

-18 de Octubre 8

-El Fortín 3

-Atl. Patricios 1

PROXIMA FECHA 9NA

San Martín – Naón

Once Tigres – Patricios

Libertad – Agustín Alvarez

18 de Octubre – Quiroga

French – San Agustín

El Fortín – 9 de Julio