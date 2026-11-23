Futbol: Naon vuelve a recuperar la punta del Torneo
Se disputo la 8va. fecha del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuiliense de Futbol que tal como informáramos, el día viernes en partidos adelantados jugaron Atlético 9 de Julio y San Martin, donde terminaron empatados 1 a 1. Mientras que en el encuentro entre Atletico Patricios y Libertad, gano el lagunero 1 a 0.
Por su parte este domingo, en la localidad de Facundo Quiroga, uno de los clásicos de pueblos, fue Atl. Quiroga y French, gano el albinegro por 2 a 1, y se suma al tándem de la punta.
En Naon, en un gran partido disputado, el CAN (que tiene un partido menos al igual que Libertad), recibió a Once Tigres. Un partido con todos los condimentos y muchos goles. Gano Nano por 4 a 2, y se aseguro quedar solo en la punta, ante el empate de Atlético 9 de Julio.
En el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustín le costo lograr la victoria ante un equipo de El Fortín que supo no solo defenderse, sino también hacer su juego y llegar al arco. Cuando todo parecía terminar en un 2-2, sobre el final, el granate se pone 3-2 y ya en el pitazo final reaseguro su victoria con 4-2. De esta manera San Agustín se sube también a los equipos que quieren liderar el torneo.
Cerro la jornada de la 8va. fecha Agustín Álvarez y 18 de Octubre. Fue victoria para el equipo de El Provincial con un 2 a 0, con este resultado el 18 se despega del fondo de la tabla.
Síntesis
Atl. 9 de Julio 1 vs. San Martin 1
Atl. Patricios 0 vs. Libertad 1
Atl. Quiroga 1 vs. French 2
Atl. Naon 4 vs. Once Tigres 2
San Agustin 4 vs. El Fortin 2
Ag. Alvarez 0 vs. 18 de Octubre 2
Tabla de Posiciones
-Atl. Naon 18 (1)
-Atl. 9 de Julio 16
-San Martin 15
-French 15
-San Agustín 14
-Once Tigres 13
-Libertad 10 (1)
-Ag. Álvarez 10
-Atl. Quiroga 9
-18 de Octubre 8
-El Fortín 3
-Atl. Patricios 1
PROXIMA FECHA 9NA
San Martín – Naón
Once Tigres – Patricios
Libertad – Agustín Alvarez
18 de Octubre – Quiroga
French – San Agustín
El Fortín – 9 de Julio
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