Newcom: Buen desempeño el equipo +68 del Municipio en Olavarria

El equipo de Newcom +68 que representa a la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, tuvo una destacada participación en la primera fecha del torneo organizado por la Federación Bonaerense de la disciplina, disputada los días 28 y 29 del corriente mes en la ciudad de Olavarría.

En una competencia de gran nivel, que reunió a equipos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, el conjunto nuevejuliense logró ubicarse en la cuarta posición, quedando muy cerca del podio. En el partido decisivo, cayó de manera ajustada ante un combinado de Patagones por 15-10 y 15-13, en dos sets muy parejos.

El equipo es dirigido técnicamente por Sebastián Palacios y estuvo integrado por Nélida “Bachi” Martín, Susana Márquez, Bárbara Veigas, Susana Reale, Alicia Pérez (Quiroga), Rodolfo “Rolo” Rodríguez, Héctor Morales, Ernesto “Tincho” Di Franco y Claudio De Pietro.

La próxima fecha del certamen se disputará en la ciudad de Trenque Lauquen, los días 24 y 25 de mayo, donde el equipo buscará seguir consolidando su rendimiento en la competencia provincial.