Newcom: Atlético 9 de Julio Campeón Provincial

Se disputó el fin de semana en el gimnasio Municipal de Trenque Lauquen, el Torneo Provincial de Newcom, organizado por la Federación Bonaerense de Voley, Secretaría Newcom, consagrándose el equipo categoría Mixto + 50 del Club Atlético 9 de Julio campeón de dicho torneo.

Los equipos se dividieron en dos zonas, donde el equipo de Atletico 9 de Julio integro la Zona “B”, y en ese marco el dia sábado 16 venció al de la Municipalidad de Rivadavia, 15-7 y 15-8; luego al local, Municipalidad de T. Lauquen, por 15-11 y 15-6; y más tarde, se impuso el conjunto de Las Flores 15-12 y 15-11.

Ya el dia domingo 17, por la mañana finalizó la fase de grupos venciendo al representativo de Laprida 15-11, 10-15 y 10-7, clasificando de esta forma en el primer puesto, clasificando a la final, frente al ganador de la otra zona, el equipo de la ciudad de Ranchos, Partido de José C. Paz.

Atlético, ganó el primer set 15 a 4 y el segundo parcial, lo gano José C.Paz 15 a 13, mientras que en el tercer punto los nuevejulienses se impusieron por 10 a 7, obteniendo de esa forma el título de Campeón Provincial.

Corresponde destacar que el campeón ya estaba clasificado para el próximo Torneo Argentino, porque el 13 de junio pasado se consagró campeón del Certamen Nacional disputado en Santiago del Estero, pero lo mismo tomó parte en éste, de concurrencia obligatoria para todos los equipos federados.

Integraron el equipo del Club Atlético: Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Rubén