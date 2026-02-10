New Holland presenta lanzamientos, novedades y un porfolio completo en Expoagro

New Holland, marca de CNH, participará en la 20° edición de Expoagro en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La feria se desarrollará entre el 10 y el 13 de marzo y la marca expondrá nuevos lanzamientos y novedades en un stand de más de 3.500 metros cuadrados.

En esta ocasión, New Holland exhibirá una amplia gama de productos para aplicaciones agrícolas y ganaderas. El principal destaque será la nueva línea de cosechadoras CR, junto con el renovado tractor T8 PLM Intelligence y el pulverizador Defensor 4000.

“Este año depositamos una gran expectativa en Expoagro. Estaremos presentando nuevos productos, además de la amplia gama de herramientas y soluciones que ofrece New Holland para diversas aplicaciones”, destacó Federico Arroyo, Gerente de Marketing de New Holland.

Los visitantes también podrán conocer novedades en el segmento de heno y forrajes, tractores de baja, media y alta potencia y una gran variedad de productos de la familia New Holland.

El espacio de Agricultura Digital presentará novedades en la aplicación móvil de monitoreo FieldOps, la Central de Inteligencia y las reconocidas soluciones de agricultura de precisión de New Holland que permiten maximizar la productividad y reducir los costos. Además, se exhibirá el dron de aplicación P150, una innovadora solución que ofrece una alternativa eficiente y versátil a los sistemas tradicionales de pulverización.

En el marco de Expoagro, New Holland también realizará la presentación oficial de su nuevo store, un espacio pensado para que los productores puedan adquirir indumentaria, accesorios y una amplia variedad de productos de la marca en el stand, reforzando así el vínculo con New Holland más allá del trabajo en el campo.

Una de las novedades del renovado stand de la marca será la inclusión de un auditorio donde se brindarán charlas sobre diversos temas para clientes y público en general durante la feria.