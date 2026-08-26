NAON: Desde la Sociedad de Fomento y vecinos piden en que se fortalezca la seguridad policial

Durante esta semana el Sub Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio, Fabián Beltrán, junto a la Coordinadora de Delegaciones, Romina XXXX mantuvieron una reunión de trabajo con el Jefe de la Policia Comunal, Comisario Juan Jose Davila y representantes de la Sociedad de Fomento de Carlos María Naón, además de la Delegada de Naon, Andrea Maccagnani, con el objetivo de analizar y avanzar en políticas de seguridad para la comunidad. Durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones vinculadas a la prevención y al fortalecimiento de la seguridad en la localidad.

Entre los temas centrales se destacó la evaluación de posibles mejoras edilicias para el Destacamento de Policia en Naon, con el propósito de optimizar las condiciones para el desarrollo de las tareas de prevención y atención a los vecinos.



Asimismo, se analizaron posibles acciones conjuntas entre el municipio, las fuerzas de seguridad y las instituciones de la comunidad para avanzar en campañas preventivas y distintas estrategias orientadas a reforzar la seguridad y la prevención del delito.

Segun la gacetilla enviada por el municipio, Beltrán calificó el encuentro como muy positivo y destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con las localidades, las instituciones y los vecinos para conocer sus necesidades y trabajar de manera articulada en respuestas concretas.

Aseguraron que la reunión tambien permitió establecer una agenda de trabajo conjunto para continuar fortaleciendo las políticas de seguridad en Carlos María Naón.