La basquetbolista nuevejuliense Isabella Fernandez integro el Seleccionado U13 de Basquet provincial

La nuevejuliense Isabella Fernández Rivas fue parte del equipo de Buenos Aires en el Campeonato Argentino de Infantiles U13 , en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde se disputo el cuadrangular que repartio dos lugares al Final Four del Campeonato Argentino de la categoría.

Buenos Aires y Córdoba llegaron a esta instancia por clasificación directa, mientras que Entre Ríos y Santiago del Estero se ganaron su lugar tras coronarse en los cuadrangulares de NEA y NOA.



Por la Zona 1, Buenos Aires ganó los tres partidos que jugó ante Córdoba (64-55), Santiago del Estero (63-31) y a Entre Ríos (57-47). De esa manera, clasificó al Final Four junto a Córdoba.

Sin embargo para el basquetbol del Club Atlético 9 de Julio, hay para festejar, ya que una de sus jugadoras, Isabella Fernández Rivas, integro el seleccionado bonaerense y a su regreso además de ser recibida con un pasillo de honor por sus compañeras y compañeros de básquet, dialogo con El Regional Digital.

Junto a su profesora, Laura Ticera, Isabella, compartió el buen momento deportivo, fruto del compromiso y entrega, tal como ella subrayo. Su profe, destaco el trabajo de Isa, al tiempo que reconoció, es un plus para todas las chicas que están haciendo basquetbol femenino, y que son muchas por ciento, una disciplina deportiva que en Atlético 9 de Julio esta creciendo, comento.

Isabella, conto que sus inicios en el basquetbol nació por la invitación de una de sus amigas, Sol, hace cinco años y cada vez me entusiasmo mas. Además uno de los deportes preferidos de mi padre, y que me ha contado, siempre soñé que un hijo o hija jugara basquetbol, confió la jugadora seleccionada en la provincia.

De cara a lo que viene en la próxima competencia nacional integrando el seleccionado provincial, aseguro seguir trabajando para dar lo mejor sin desatender el trabajo del equipo local.

Por su parte Laura Ticera informo que Isabella además de jugar en Atlético 9 de Julio, el equipo femenino integra la Asociación Juninense de Basquetbol, y es también lo que represento.