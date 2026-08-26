Diputados: El campo pidió de manera urgente incorporar la figura de «Vandalismo Rural» a la Ley Penal

El Congreso argentino comenzó a debatir la ley de vandalismo rural, que busca aumentar las penas para quienes cometan este delito. Este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería llevó adelante una sesión informativa para que los actores del sector puedan expresar su mirada acerca del proyecto. En ese sentido, por Federacion Agraria expuso, su vice presidente, Claudio Angeleri, por SRA, Eloisa Frederking, desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano y en representación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), César Guatti, quienes respaldaron el proyecto de ley sobre vandalismo rural, una iniciativa impulsada por CRA, para dar una respuesta concreta a los delitos que afectan a productores y comunidades rurales de todo el país.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, que tipifica el ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural cuando existe una clara voluntad de exclusión por parte de su propietario. La propuesta busca que el Estado pueda actuar desde el primer acto ilícito, sin tener que esperar a que se produzcan robos, daños o agresiones contra las personas. Además, la iniciativa incorpora el artículo 184 bis, que agrava las penas para quienes destruyan intencionalmente cultivos, cosechas, ganado, silo bolsas, forrajes o infraestructura esencial para la producción agropecuaria, como bombas de agua, sistemas de riego, paneles solares o generadores. También prevé multas vinculadas al valor del perjuicio ocasionado, adecuando la sanción a la magnitud del daño.

Desde CRA remarcaron que el proyecto no busca otorgar privilegios al sector agropecuario ni criminalizar situaciones de buena fe, sino cubrir un vacío legal que hoy deja sin una respuesta adecuada hechos que ponen en riesgo la producción, el trabajo y la seguridad de miles de familias rurales.