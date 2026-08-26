26/08/2026   Regionales

Investigación por el envenenamiento de perros en Bolívar: La Justicia dio con el autor

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La investigación por el envenenamiento de perros en el barrio Los Tilos tuvo un avance clave: las cámaras de seguridad permitieron reconstruir toda la secuencia, desde la preparación de la carne hasta su colocación en la vía pública.
En la mañana de este miercoles, durante un conferencia de prensa, la fiscal Julia María Sebastián y autoridades policiales explicaron cómo se identificó al presunto responsable, y cómo se llegó hasta su camioneta a partir de distintos detalles observados en las imágenes, publicadas por el sitio La Mañana de Bolivar.
La titular de la Unidad Fiscal 15 de Bolívar, Julia María Sebastián, en conjunto con representantes de la DDI local, entre ellos el Jefe de Operaciones Ezequiel Luna y el Comisario Departamental, Pedro Poveda encabezaron este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la investigación que se inició a raíz de un caso de envenenamiento de perros en la calle La Rioja del barrio Los Tilos.
Por el caso, se habían llevado a cabo allanamientos en una vivienda el pasado domingo y otro en una carnicería ubicada sobre la avenida Calfucurá. Se especificó en la rueda de prensa que de ese local comercial salió la carne picada envenenada que consumieron los canes.

Se solicitó entonces la detención de un hombre identificado como Sebastián Rodrigo Mendiburu, dueño de dicho comercial por «infracción a la Ley Sarmiento, Daño Calificado y Envenenamiento en sustancias alimenticias» delito este último que, en palabras de la fiscal, ameritaban la prisión preventiva ya que prevé una pena en expectativa de 3 a 10 años. No obstante, también contó Sebastián que la solicitud fue rechazada por la Jueza de Garantías, Fabiana San Román.

Ezequiel Luna tomó la palabra luego para explicar que la secuencia del envenenamiento quedó registrada en una de las cámaras de seguridad. En efecto, allí se lo puede ver al imputado preparar la carne, incluso ingresarla a un freezer -con la aparente intención de quitarle el olor de veneno- y luego colocarla en un plato sobre la vereda. Fue de ese plato donde comieron los dos canes, uno de ellos fallecido y el otro al que profesionales veterinarios pudieron salvarle la vida.

Según explicó Luna, se determinó que el recipiente había sido colocado el domingo 9, a las 12:45, por una persona que llegó al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris oscura, sin patentes colocadas. El individuo descendió del vehículo, arrojó el recipiente en la zona y se retiró.

El trabajo para identificar al propietario de la camioneta se realizó a partir del análisis detallado de las imágenes de las cámaras de seguridad. Según explicó Luna, primero se relevaron las Volkswagen Amarok que había en Bolívar y luego se compararon distintos elementos particulares visibles en el vehículo registrado en las imágenes, como un trabajo de polarizado ubicado debajo de la luz de stop de la luneta trasera, un sticker de fabricación en la parte inferior izquierda de la luneta y el logo de la empresa vendedora en el lateral izquierdo. A partir de la coincidencia de esas características, los investigadores determinaron que se trataba de la camioneta de Sebastián Mendiburu.

Ante el interrogante de si la carnicería sigue habilitada al público, contaron las autoridades que ya se le dio intervención al Juzgado de Paz Letrado para que tome las medidas que considere pertinente, pero se prevé que se dispondrá su clausura.

Así las cosas, y si bien hoy hay un único imputado, adelantaron que no descartan la participación de al menos un involucrado más, y por eso solicitaron paciencia en el entendimiento de que los procesos judiciales tienen sus tiempos.

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