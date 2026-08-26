Investigación por el envenenamiento de perros en Bolívar: La Justicia dio con el autor
Se solicitó entonces la detención de un hombre identificado como Sebastián Rodrigo Mendiburu, dueño de dicho comercial por «infracción a la Ley Sarmiento, Daño Calificado y Envenenamiento en sustancias alimenticias» delito este último que, en palabras de la fiscal, ameritaban la prisión preventiva ya que prevé una pena en expectativa de 3 a 10 años. No obstante, también contó Sebastián que la solicitud fue rechazada por la Jueza de Garantías, Fabiana San Román.
Ezequiel Luna tomó la palabra luego para explicar que la secuencia del envenenamiento quedó registrada en una de las cámaras de seguridad. En efecto, allí se lo puede ver al imputado preparar la carne, incluso ingresarla a un freezer -con la aparente intención de quitarle el olor de veneno- y luego colocarla en un plato sobre la vereda. Fue de ese plato donde comieron los dos canes, uno de ellos fallecido y el otro al que profesionales veterinarios pudieron salvarle la vida.
El trabajo para identificar al propietario de la camioneta se realizó a partir del análisis detallado de las imágenes de las cámaras de seguridad. Según explicó Luna, primero se relevaron las Volkswagen Amarok que había en Bolívar y luego se compararon distintos elementos particulares visibles en el vehículo registrado en las imágenes, como un trabajo de polarizado ubicado debajo de la luz de stop de la luneta trasera, un sticker de fabricación en la parte inferior izquierda de la luneta y el logo de la empresa vendedora en el lateral izquierdo. A partir de la coincidencia de esas características, los investigadores determinaron que se trataba de la camioneta de Sebastián Mendiburu.
Ante el interrogante de si la carnicería sigue habilitada al público, contaron las autoridades que ya se le dio intervención al Juzgado de Paz Letrado para que tome las medidas que considere pertinente, pero se prevé que se dispondrá su clausura.
Así las cosas, y si bien hoy hay un único imputado, adelantaron que no descartan la participación de al menos un involucrado más, y por eso solicitaron paciencia en el entendimiento de que los procesos judiciales tienen sus tiempos.
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