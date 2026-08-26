Investigación por el envenenamiento de perros en Bolívar: La Justicia dio con el autor

La investigación por el envenenamiento de perros en el barrio Los Tilos tuvo un avance clave: las cámaras de seguridad permitieron reconstruir toda la secuencia, desde la preparación de la carne hasta su colocación en la vía pública.

En la mañana de este miercoles, durante un conferencia de prensa, la fiscal Julia María Sebastián y autoridades policiales explicaron cómo se identificó al presunto responsable, y cómo se llegó hasta su camioneta a partir de distintos detalles observados en las imágenes, publicadas por el sitio La Mañana de Bolivar.

La titular de la Unidad Fiscal 15 de Bolívar, Julia María Sebastián, en conjunto con representantes de la DDI local, entre ellos el Jefe de Operaciones Ezequiel Luna y el Comisario Departamental, Pedro Poveda encabezaron este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la que brindaron detalles sobre la investigación que se inició a raíz de un caso de envenenamiento de perros en la calle La Rioja del barrio Los Tilos.

Por el caso, se habían llevado a cabo allanamientos en una vivienda el pasado domingo y otro en una carnicería ubicada sobre la avenida Calfucurá. Se especificó en la rueda de prensa que de ese local comercial salió la carne picada envenenada que consumieron los canes.