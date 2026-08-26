Magdalena: 15 detenidos en una causa que investiga torturas y abusos en la Unidad 51

La Justicia ordenó 15 detenciones en distintas dependencias carcelarias bonaerenses con el objetivo de asegurar pruebas y poner a disposición a personas denunciadas por cinco mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena por presuntas torturas, golpizas y abusos sexuales.

En la madrugada de este martes, en virtud de la orden emanada del Juzgado de Garantías Nro. 4, a cargo de Juan Pablo Masi, se produjeron 15 detenciones en diversas dependencias carcelarias, con la finalidad de asegurar prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas en los hechos acaecidos en esa unidad a principios de junio.

En este contexto, tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirmaron «su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar».

Cabe recordar que luego de la denuncia por presuntas torturas y abusos contra mujeres privadas de la libertad, la Provincia separo de manera preventiva a diez agentes del SPB.

Según la investigación, después de una pelea entre dos internas agentes penitenciarios ingresaron a un pabellón, utilizaron gas pimienta y luego obligaron a varias mujeres a permanecer encerradas en sus celdas. Posteriormente, fueron retiradas por la fuerza y trasladadas a distintos sectores del penal.

De acuerdo con la agencia Andar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante esos procedimientos las mujeres habrían sufrido golpes, amenazas, prácticas de asfixia y otros métodos de castigo mientras permanecían esposadas. También se denunció que dos de ellas fueron abusadas sexualmente. Además, denunciaron que una enfermera no quiso revisarlas y no dejó constancia de lesiones que eran visibles tras los hechos.