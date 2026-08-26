El equipo mixto de Newcom del Club Atlético 9 de Julio campeón del Torneo en Ranchos

Se disputó este fin de semana en la ciudad bonaerense de Ranchos, el Torneo de Newcom categoría mixto +50, denominado “Super 8”, con la participación de ocho equipos de clubes de Capital Federal, Gran Buenos Aires y de la provincia, consagrándose campeón el conjunto del Club Atlético 9 de Julio, que en la final venció al conocido como “Indomables”, del barrio de Caballito y con comienzos en el Club F.C.O., en un gran partido, protagonizado entre dos equipos que se conocen bastante de anteriores citas nacionales.

Previo a este partido, el equipo de nuestra ciudad eliminó en cuartos de final a los equipos de La Plata y de San Vicente, resultando muy superior, ambos por 2 a 0; y así pasó a la semifinal, donde se impuso el otro equipo Porteño, para llegar de esta forma a la final, obteniendo el premio en juego.

Integraron el conjunto Kosiuko: Maricel Oyarzábal, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Isabel Romano, Diego Díaz, Ruben Neri, Marcelo González y Oscar Spalla. DT Susana Reale.