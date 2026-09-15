Nacho Fernández, del pueblo natal al Bosque y una historia que todavía se sigue jugando

Dudignac tiene poco más de 4.000 habitantes y está a 43 kilómetros de 9 de Julio. Es un pueblo de calles tranquilas, de caras conocidas y de costumbres que se mantienen con el paso de los años. En enero, la Fiesta de la Papa Frita reúne a buena parte de la comunidad. Pero hay un nombre que hace tiempo trascendió sus límites: Ignacio Martín Fernández.

Nacho nació allí el 12 de enero de 1990 y empezó a dar sus primeros pasos como futbolista en el Club Atlético Social Dudignac. Tenía apenas 13 años cuando tuvo que tomar una decisión que, para cualquier chico de esa edad, podía parecer demasiado grande: dejar su pueblo y mudarse a La Plata para intentar convertirse en profesional. Gimnasia apareció en el camino y, con él, una ciudad que al principio le costó sentir como propia.

Años después, el propio Fernández contó que hubo momentos en los que pensó en volver. “Acá iba de la escuela al club y del club a la escuela. En cambio, en Dudignac siempre me manejaba solo para todos lados, porque no pasaba nada”, recordó en el programa No Juegan con Nadie, de 0221 Play. Aquella tranquilidad que había dejado atrás pesaba. El sueño estaba cerca, pero todavía no había ninguna garantía de que pudiera cumplirlo.

No volvió. Y el 2 de octubre de 2010, en una derrota 4-2 frente a Argentinos Juniors, llegó su debut profesional con Gimnasia.

El Bosque fue el comienzo

Para contar la historia de Nacho Fernández en La Plata hay que pasar necesariamente por Gimnasia. El club no fue solamente el lugar donde debutó: fue el espacio que lo formó cuando todavía era un adolescente, lejos de Dudignac y tratando de hacerse un lugar en un fútbol que parecía enorme.

El debut llegó sin una victoria, sin una noche épica y sin una copa para levantar. Pero fue suficiente. Aquel chico que había llegado a La Plata con 13 años finalmente estaba jugando en Primera. La ciudad que alguna vez le había resultado extraña empezaba a convertirse en parte de su propia historia.

Después vino una carrera que lo llevó mucho más lejos. River, los títulos, las grandes noches de Copa Libertadores, Atlético Mineiro y el reconocimiento de todo el fútbol argentino. En 2019, distintos protagonistas llegaron a señalarlo entre los mejores futbolistas del país y Diego Maradona lo definió con una frase que quedó para siempre: “Tiene una gamuza en el pie”.

Pero mientras su nombre crecía en los grandes escenarios, hubo algo que permaneció intacto: Dudignac.

El éxito también es volver

La historia de Nacho no se termina de entender mirando solamente sus títulos. Hay otra parte, menos visible, que aparece cada vez que regresa a su pueblo.

El vínculo con el Club Atlético Social Dudignac nunca se cortó. Nacho vuelve cuando tiene días libres, se acerca a la institución, conversa con los chicos y colabora con el lugar donde dio sus primeros pasos. En 2018, incluso organizó un partido a beneficio que reunió a más de 1.200 personas para recaudar fondos destinados a obras en el estadio Dr Alberto Sampietro. Años después, los derechos de formación derivados de su carrera permitieron que el club pudiera avanzar con la construcción de nuevos vestuarios, que finalmente fueron inaugurados el 26 de julio de este año.

No son solamente paredes nuevas dentro de un estadio. Son parte de una historia que se construyó lejos de allí y que volvió convertida en algo concreto para los que siguen jugando. Y Nacho continúa encontrando formas de devolver.

Hace pocos días regresó nuevamente a Dudignac y, junto con una marca deportiva nacional, donó pelotas para las divisiones formativas del club. El material quedó destinado a los chicos y chicas que entrenan en las mismas canchas donde él comenzó a soñar con ser futbolista.

La imagen tiene algo de circular: mientras él continúa jugando en Primera a los 36 años, otros chicos patean una pelota en el mismo lugar donde alguna vez empezó todo.

Otra vez en el Bosque

En enero de este año, Nacho volvió a Gimnasia. Pero esta vez no regresó como aquel chico que necesitaba demostrar que podía llegar. Volvió con 36 años, después de haber ganado prácticamente todo con River, de haber jugado en Brasil y de haber recorrido una carrera que lo convirtió en uno de los futbolistas más reconocidos de su generación. Volvió como referente y asumió la capitanía del equipo.

Su regreso también tiene un objetivo deportivo. Gimnasia atraviesa un buen momento y pelea por meterse en los puestos que otorgan clasificación a las copas internacionales. Nacho quiere ser parte de ese camino y, el martes en “No Juegan con Nadie”, dejó claro que su historia con el Lobo todavía no tiene fecha de vencimiento: confirmó que continuará en el club y que quiere seguir jugando.

A esta altura de su carrera, podría elegir otro camino. Podría pensar en el retiro o en cerrar su historia lejos del lugar donde empezó. Eligió quedarse. Y hay una razón que explica buena parte de esa decisión: todavía tiene algo pendiente. Quiere salir campeón con Gimnasia.

El sueño que falta

Nacho ya sabe lo que significa ganar. Lo hizo con River, en noches que quedaron marcadas para siempre en la historia del club. Conoce la sensación de levantar una Copa Libertadores, de jugar partidos decisivos y de ser protagonista en escenarios que cualquier futbolista imagina cuando empieza.

Pero hay una diferencia entre ganar y ganar con el club que te dio la primera oportunidad. Por eso, un título con Gimnasia tendría otro peso.

Sería la manera perfecta de cerrar el círculo que comenzó cuando un chico de Dudignac llegó a La Plata con 13 años, extrañó su pueblo, pensó en volver y decidió quedarse. El mismo chico que después se convirtió en campeón, jugó en Brasil y escuchó a Maradona elogiar su talento ahora vuelve a recorrer el Bosque con la cinta de capitán.

Ya no juega para demostrar que puede llegar. Juega para dejar algo. En Gimnasia, para los chicos que vienen detrás. En Dudignac, para los que entrenan en el club donde empezó. Y en ambos lugares, de alguna manera, para devolver una parte de todo lo que el fútbol le dio.

Porque la historia de Nacho Fernández no solamente puede contarse desde sus títulos. También puede contarse desde sus regresos. Volvió al pueblo, volvió al club que lo formó, volvió a jugar partidos a beneficio, ayudó a que se construyeran vestuarios y volvió a acercar pelotas para las nuevas generaciones.

Después de haber recorrido miles de kilómetros, nunca perdió la dirección de su casa.

Y ahora, en el Bosque, a los 36 años, todavía tiene una última ilusión: que el chico de Dudignac que un día se fue detrás de un sueño pueda terminar su historia levantando una copa con Gimnasia.

Fuente: 0221

Autor del articulo: Facundo Bonello, Pasante de la Facultad de Periodismo de la UNLP en el medio digital 0221 .Facundo es nuevejuliense, hijo del arbitro Leo Bonello y lleva publicadas tres notas firmadas y mas de 350 notas cables de publicación diaria