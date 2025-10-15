Muy buena impronta»: En el marco del Dia Internacional de la Mujer Rural, una productora agropecuaria da su visión de la mujer en el campo

Hoy 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esto es así por una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2007 con el fin de reconocer el papel que cumplen las mujeres en el desarrollo agro productivo.

En el partido de 9 de Julio como lo es también a lo largo y ancho del territorio argentino, la mujer tiene un papel de mucha importancia en el mundo del agro, y en muchos de los casos no solo se desenvuelven tranquera adentro de un campo, también lo hacen muy bien en las comunidades donde viven, participando de instituciones, liderando proyectos, en si todas unas protagonistas.

Desde El Regional Digital, en esta oportunidad elegimos dialogar y plasmar ello, con Silvina Marco, ella es tercera generación de productores rurales, y que junto a su esposo Alejandro, llevan adelante una producción de leche y granos en el partido de 9 de Julio. Pero también Silvina se desenvuelve como medica veterinaria en el establecimiento y en el asesoramiento a otros productores ganaderos de la región.

Además de su rol como productora, medica veterinaria, madre, también junto a su familia están involucrados con un fuerte compromiso en la educación, y se desenvuelven en Colegio Los Ceibos, aportándole su impronta, junto a otros productores rurales y empresarios locales, para la mejora en la educación.

Su pasión por el campo, nunca le peso ser mujer

Silvina destaca que desde muy chica junto a sus otros tres hermanos era muy común subirse a un tractor, tampoco no le es un problema meterse en una fosa de un tambo, de los que asesora, además de trabajar en la gestión con su esposo y estar de manera permanente en contacto con el medio rural. Ese es mi día a día. Arranco a las seis de la mañana, asegura.

En esa labor diaria, Silvina junto a su esposo desde los primeros minutos del día se reparten las tareas, claro los hijos primero.

Como productora comenta «mi papá es productor agropecuario, y en mi casa, desde muy chicos, manejábamos un tractor, tirábamos un carro en la cosecha, llevábamos el equipo del campamento de un lado para el otro, íbamos a la manga, y los cuatro éramos iguales.

Ninguno se quería quedar en la casa, recuerda y agrega, era más divertido salir, andar en el campo todo el tiempo que quedarse en la casa para dar una mano a mi mamá. Pero lo hacíamos con gusto, y nunca peso ser mujer.

Como parte de su historia Silvina Marco, recordó a sus dos abuelas, eran productoras agropecuarias de unas chacras muy chiquitas, chiquitas y ellas eran las que manejaban sus dos campos, comento.

Visión de la mujer en el medio rural

En otro orden del dialogo con Silvina Marco, esta productora rural nacida en Comodoro Py, partido de Bragado, dio su visión sobre la participación de la mujer en el campo «siempre hubo un lugar indistinto de quién sea o cómo sea. Veo cada vez, por suerte, más cantidad de mujeres en el ámbito rural haciendo todas las tareas. Y no tiene nada que ver con cuando yo arranqué a andar en el campo, en donde era menos frecuente, y a mí me da mucho placer», celebra.

Me parece que no hay nada que no se pueda hacer, ninguna tarea que no pueda hacer una mujer, si tiene ganas de hacerlo, y si le va a poner energía a eso, lo va a hacer lo mejor posible, lo mismo que un hombre. Hay algunas tareas que tienen que ver con fuerza, que yo siempre les digo a todos en la manga, me parece que es un tema de buscarle la vuelta y no de la imposibilidad de hacer algo. Así que a mí me da mucho placer encontrar muchas mujeres en el campo haciendo cosas», subrayo.

Esta productora rural del partido de 9 de Julio cerro sus palabras diciendo que a ese crecimiento de mujeres trabajando en el campo, «para mi le dan a la producción un tinte desde un lugar distinto, y que para mí es muy interesante que es la diversidad en la mirada. Sin duda las mujeres tenemos una mirada distinta en todos los sectores, y para mí está muy bueno que dentro del sector agropecuario haya mujeres poniendo esa impronta, la del lado de una mujer, más allá de la profesión que tenga, por lo que esta bueno que ocupemos todos esos lugares que hay».