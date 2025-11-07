Museo a las Escuelas: Una delegación de alumnos visito el Museo «Ricardo Güiraldes» en San Antonio de Areca

La Dirección de Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia” de la Municipalidad de Nueve de Julio, continúa desarrollando un nuevo ciclo del Proyecto “Museo a las Escuelas”, que tendrá su cierre anual el día jueves, a las 9,00 hs.

– 5/11/2025. Jardín 913. Visita al Museo.

– 6/11/2025. E.E.S N°7 . 4° Com T.M

Visita al “Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes” (San Antonio de Areco) y “Museo Las Lilas de Areco”, obras de “Florencio Molina Campos”. (San Antonio de Areco). El gaucho y nuestra Identidad.