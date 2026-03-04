Museo a las Escuelas: Se abrió la convocatoria para la edición 2026

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Cultura, Educación y Deportes y el Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia”, lanzó una nueva convocatoria del proyecto “Museo a las Escuelas”, una iniciativa que promueve el conocimiento de la historia local y regional en los distintos niveles educativos.

La propuesta contempla visitas a establecimientos educativos que lo soliciten, con charlas teóricas ilustradas sobre prehistoria, culturas originarias de la región y el proceso fundacional de 9 de Julio, acompañadas de diapositivas y material audiovisual. Además, se desarrollan talleres temáticos adaptados a cada nivel.

El proyecto también incluye visitas guiadas al Museo y Archivo Histórico, con la posibilidad de sumar recorridas urbanas históricas por la ciudad y trabajos de campo en sitios históricos, arqueológicos y paleontológicos del Partido y distritos vecinos.

Posteriormente, los alumnos realizan producciones en áreas como plástica, literatura o música, que se presentan durante la Semana Fundacional, en torno al 27 de octubre, en el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Gral. Julio de Vedia”.

Este año, como novedad, se ofrece la alternativa de desarrollar las actividades directamente en las instalaciones del Museo, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y el patrimonio cultural local.

Los talleres están destinados a los niveles inicial, primario, secundario y terciario, y abordan temáticas como paleontología, arqueología, pueblos originarios, historia argentina y local, historia oral, arte, literatura, música, comunicación social y archivística, entre otras.

En el nivel secundario y terciario se profundiza especialmente en el poblamiento regional, la frontera, la fundación y desarrollo de los pueblos, la inmigración, el cooperativismo y las instituciones.

Para mayor información, las instituciones interesadas pueden dirigirse al Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia”, ubicado en Cardenal Pironio 685, comunicarse al teléfono (02317) 61006, al celular 02317 451384 o escribir al correo archivoymuseo@yahoo.com.ar