Murió un camionero de Junín tras volcar en ruta 32

Un camionero de Junín que transportaba aceite vegetal perdió la vida tras volcar su camión con semirremolque en la ruta 32, entre Manuel Ocampo y General Gelly, en el partido de Pergamino.

Por causas que se desconocen al momento, aunque las malas condiciones climáticas y la calzada resbaladiza podrían haber sido determinantes, la víctima, identificada como Cristian Athos Sauco, de 50 años, conducía el camión con destino al puerto de Rosario, se despistó de la traza provincial y terminó volcando en el curso de un arroyo que cruza la ruta, donde perdió la vida.

Automovilistas que circulaban por el lugar fueron los primeros en auxiliarlo y dar aviso a las autoridades y si bien fue trasladado en ambulancia al hospital San José, los médicos que lo atendieron constataron su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal policial del destacamento El Socorro, del partido de Pergamino, bajo la coordinación de la subcomisario Andrada, mientras los peritos avanzan en determinar las causas que provocaron el siniestro fatal.