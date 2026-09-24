Municipalidad trabaja en regularizar el plan de Lotes Familia Propietaria

En el marco de las acciones destinadas a avanzar en la regularización dominial de lotes adjudicados a través del Plan Familia Propietaria, se inició un relevamiento de las familias de un sector del barrio Ciudad Nueva, que permitirá actualizar la documentación y conocer el estado de situación de los mismos.

En este contexto, el equipo de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires fue recibido por el Secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero y la Directora de Urbanismo, Paula Bercovich, con quien se coordinó el trabajo que se lleva adelante durante estas jornadas.

En total, se prevé relevar a 180 familias; la información recopilada permitirá confeccionar y actualizar los boletos de compraventa correspondientes y, a partir de esta etapa, continuar junto a la Subsecretaría de Hábitat con las gestiones necesarias para alcanzar la escrituración definitiva de los lotes.

El operativo se desarrolla durante la jornada de hoy en el sector que abarca desde las calles Leopoldo Lugones hasta Almafuerte, y desde Mariano Moreno hasta Juan José Paso, y será hasta las 17:30 horas. Asimismo, quienes no puedan ser encontrados en sus domicilios o necesiten presentar documentación pendiente, podrán acercarse mañana, viernes 25 de septiembre, de 8 a 12 horas, al Salón de las Américas, en el Palacio Municipal.

De esta manera, el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia permite avanzar en la regularización de los lotes y acompañar a las familias en el camino hacia la seguridad jurídica sobre sus viviendas.