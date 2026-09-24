Ante una campaña de granos excepcional que se espera, reconocen que las rutas están detonadas para sacar la cosecha

En el marco de la 10ma. edición del Lanzamiento de la Campaña Gruesa, donde se estima una producción total de granas para el ciclo en los 157 millones de toneladas en un poco mas de 32 millones de hectáreas, el encuentro fue acompañado por el Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, quien además de participar en la apertura de la jornada, integro el panel, «El Agro del Mercosur, hacia el 2036, la visión de los gobiernos» y que compartió con el vice ministro de agricultura del Brasil Clever Oliveira Soares.

Para Iraeta, «la presentación de la Bolsa es muy seria, muy optimista y con buen dato, Dios quiera que se cumpla, porque las perspectivas son muy, muy positivas para la agricultura”, señaló.

El funcionario remarcó que las expectativas favorables para la nueva campaña se vinculan además con un escenario exportador que viene mostrando un crecimiento significativo.

“Esto vemos que se está sumando a un tren de exportación que cada vez crece más, especialmente con los últimos datos de entes tanto privados como del propio Gobierno”, sostuvo.

“De acuerdo a la presentación que vimos hoy, es muy probable que repitamos o que tengamos mejores resultados. Ojalá”. De todos modos, aclaró que desde el Gobierno todavía no cuentan con estimaciones definitivas para la campaña gruesa, debido a que el ciclo productivo recién comienza.

“Los números nuestros vienen bastante en línea con esto. Todavía no podemos hacer estimaciones porque recién está empezando la campaña gruesa. De hecho, hoy estamos en el lanzamiento”, explicó.

Retenciones viene el cronograma anunciado

En el dialogo con El Regional Digital, Iraeta fue consultado sobre retenciones, a lo que recordó que a partir de enero arranca la baja gradual de retenciones. En soja empieza con el 0,25 mensual y después, en enero de 2028, arranca con el 0,5 mensual. Ese cronograma está vigente y es lo que va a ocurrir”, explicó el secretario.

Infraestructura, el gran debe en Argentina

Finalmente, Sergio Iraeta respondió que en materia de infraestructura donde el país cuenta con un serio deterioro y atraso, el funcionario respondió «ya se han empezado a dar las concesiones de rutas troncales, concesiones de Belgrano Cargas. El tema de hidrovías ya está cerrado en términos de la publicación de la licitación”, señaló y agrego “todo eso mejora la infraestructura. Por supuesto que hay muchísimo por hacer. Las rutas estaban realmente detonadas, pero estamos en camino, estamos en camino de solucionarlo”, aseguro