Municipalidad recuerda el vencimiento de las siguientes Tasas
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de tasas municipales, correspondientes al mes de abril:
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS
10 de abril:
Tasa de Red Vial.
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.
15 de abril
Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.
Servicios sanitarios
Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.
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