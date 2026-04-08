Municipalidad recuerda el vencimiento de las siguientes Tasas

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de tasas municipales, correspondientes al mes de abril:

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS

10 de abril:

Tasa de Red Vial.

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

15 de abril

Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.

Servicios sanitarios

Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.