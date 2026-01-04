Municipalidad realiza trabajos de colocación de piedra en barrios de la ciudad

En los últimos días, avanzaron los trabajos previos para la colocación de piedra en la zona de calle Lugones; y en la de Poratti y O ́Higgins; mejoras que son posibles gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.

Las tareas, que ya muestran un notable progreso, permitirán mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en todo el sector.

Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta que hacen posibles estas obras.