Municipalidad: Nueva funcionaria en el area de compras

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en la mañana de hoy en su despacho a Paula Mássico, quien asumió formalmente como nueva subsecretaria de Compras y Contrataciones, cargo que hasta el momento ocupaba Tiziana Imas.

Durante el encuentro, la jefa comunal presentó a la flamante funcionaria ante los integrantes de su gabinete, dando inicio a una nueva etapa de trabajo dentro del área.



Tras la presentación, Gentile mantuvo una reunión con Mássico en la que brindó pautas y lineamientos de gestión, marcando los ejes sobre los que se desarrollará la labor de la subsecretaría en el marco de la administración municipal.

Desde el Ejecutivo se destacó la importancia del área de Compras y Contrataciones en el funcionamiento cotidiano del municipio y en la correcta administración de los recursos públicos, subrayando la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos de trabajo y la articulación con las distintas dependencias municipales.