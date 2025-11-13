Municipalidad informo sobre caminos y canales trabajado en medio del desastre hidrico

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.



En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:

– Vía Morea – Dudignac (P-8)

– Limpieza de canal «El Cardizal» – Morea

– Camino El Sauce (S-19)

– Camino S-6

– Camino “La Taba”

– Ruta Provincial 61

– Limpieza canal lateral Ruta Provincial 70 (entre el Tejar y Ruta 65)

– Camino “El Mirador”

Además, un equipo de Vialidad Nacional se encuentra abocado a los trabajos de reconstrucción del acceso a La Niña (P-3).