Municipalidad informo sobre caminos y canales trabajado en medio del desastre hidrico
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.
En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:
– Vía Morea – Dudignac (P-8)
– Limpieza de canal «El Cardizal» – Morea
– Camino El Sauce (S-19)
– Camino S-6
– Camino “La Taba”
– Ruta Provincial 61
– Limpieza canal lateral Ruta Provincial 70 (entre el Tejar y Ruta 65)
– Camino “El Mirador”
Además, un equipo de Vialidad Nacional se encuentra abocado a los trabajos de reconstrucción del acceso a La Niña (P-3).
