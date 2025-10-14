Municipalidad de 9 de Julio recuerda que hay una prorroga para declarar la Emergencia Agropecuaria

La subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a todos los productores que, si bien el plazo oficial para la carga de Declaraciones Juradas para la prórroga de la Emergencia Agropecuaria concluyó el día martes último, el sistema permanecerá abierto hasta nuevo aviso.

Se recuerda a los interesados que podrán continuar cargando sus declaraciones en el sistema durante este período adicional.

La Municipalidad seguirá informando permanentemente mientras se prolongue esta prórroga para mantener a todos los productores al tanto.