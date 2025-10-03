Municipalidad de 9 de Julio informo sobre la reparación de caminos rurales

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.



En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:

MOREA

Se colocaron tubos de alcantarillas para el desagote del canal principal de la localidad, a la altura de la

cancha de fútbol.

NAÓN

Con la colaboración de vecinos, que aportaron trabajos y maquinarias, se colocaron tubos y alcantarillas

sobre el acceso a la localidad.



FRENCH

Se trabajó en la limpieza de canales.

LA NIÑA

Se trabajó sobre el “Camino de la Vía” (P3) con una motoniveladora, dos camiones de carga y una pala

cargadora.

DENNEHY

Se realizó la limpieza de canales sobre el Camino P18.

TAREAS GENERALES EN EL PARTIDO

Asimismo, se trabaja en el “Camino de la Vía” entre Morea y Dudignac y en el acceso de 8 km. a la localidad de Patricios (P9); en tanto que en la zona de Quiroga se efectúan trabajos generales en distintos puntos; al igual que en el acceso a 12 de Octubre; en el camino real a la localidad de Norumbega (RP 61) se trabajó para restablecer el paso; y en la Ruta Provincial 70 se aplicó la limpieza de canales.