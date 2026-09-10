Con una nueva Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, el IPCVA desembarca en Miami, Atlanta y Houston

Diecisiete frigoríficos argentinos participan desde este miércoles de una nueva misión comercial en Estados Unidos, con rondas de negocios en Miami, Atlanta y Houston destinadas a profundizar la presencia de la carne bovina nacional en uno de sus mercados externos más importantes.

La actividad forma parte de la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se desarrollará del 9 al 14 de septiembre y reunirá a empresas exportadoras con importadores, distribuidores y cadenas de supermercados norteamericanas.

La iniciativa llega además en un momento de fuerte crecimiento de las ventas hacia ese destino. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina a Estados Unidos crecieron 415% interanual y alcanzaron los USD 463 millones.

Estados Unidos se consolidó así como el segundo comprador mundial de carne vacuna argentina, con precios por tonelada alrededor de un 20% superiores al promedio de las exportaciones del sector.

Uno de los factores que impulsó ese crecimiento fue la ampliación del contingente arancelario libre de 80.000 toneladas implementado por Estados Unidos a comienzos de este año.

Tres mercados bajo la mira

La nueva misión comercial concentrará sus actividades en Miami, Atlanta y Houston, tres ciudades seleccionadas por su peso económico, logístico y comercial.

Miami representa uno de los principales puntos de ingreso y distribución de productos en Estados Unidos y cuenta con una fuerte presencia de supermercados gourmet y gastronomía internacional.

Atlanta, en tanto, funciona como uno de los principales centros económicos del sudeste estadounidense y presenta una demanda creciente de carnes de producción natural.

Houston completa el recorrido como uno de los mercados vinculados históricamente al consumo de carne y con posibilidades para ampliar la participación de cortes argentinos dentro del segmento premium.

Durante la semana, las empresas participarán de encuentros B2B con compradores estadounidenses, con el objetivo de generar contactos comerciales, identificar nuevas oportunidades y ampliar los canales de distribución.

Una misión que busca repetir resultados

La primera edición de la Semana de la Carne Argentina se realizó en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles y permitió generar más de 200 contactos comerciales.

Luego de aquella experiencia, solo durante mayo se exportaron hacia Estados Unidos 11.000 toneladas de carne bovina, un volumen equivalente al acumulado durante los primeros ocho meses de 2025.

En esta oportunidad participarán Bulon Global, Bustos y Beltrán, Compañía Central Pampeana, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, La Anónima, Logros, Swift Argentina, Rafaela Alimentos, MBRF, Guaicos, Frigorífico Alberdi, Carnes Pampeanas y Frigorífico Santa Giulia.

La actividad es impulsada por PromArgentina y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto con otros organismos nacionales vinculados al comercio exterior.

La misión forma parte de Argentina B2B Week, una estrategia que combina rondas comerciales, promoción sectorial e inteligencia de mercados con el objetivo de incrementar la presencia de productos argentinos en destinos internacionales estratégicos.

Con una demanda en expansión y mayores valores por tonelada, Estados Unidos aparece actualmente como uno de los mercados con mayor potencial para seguir incrementando las exportaciones de carne argentina.