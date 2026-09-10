Contundente respaldo de los socios: Nicolas Pino fue reelecto presidente de SRA ganando la elección ante Marcos Pereda

En la Sede Social de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se realizó hoy la 162° Asamblea General Ordinaria de Socios, en la que se aprobaron todos los puntos previstos en el Orden del Día y se eligieron las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026–2028. Además, también se aprobó el Balance y la Memoria.De esta manera, Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural Argentina, con el 71% de los votos, y continuará al frente de la institución acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente.

Cabe destacar que el proceso había comenzado durante la última Exposición Rural de Palermo y terminó este miercoles 9 con la Asamblea General Ordinaria, en la sede de la entidad, ubicada en Juncal 4450. Luego se hizo el escrutinio para elegir el presidente, el vicepresidente, el vicepresidente segundo y los integrantes de la Comisión Directiva. Según informó la Rural, Pino obtuvo el 71% de los votos (1441). Pereda consiguió el 29% (592). De 14 distritos en disputa, Pereda solo ganó en uno, Entre Ríos.

“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso, la convicción de comenzar una nueva etapa y seguir construyendo una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”, afirmó Pino.“Quiero reconocer especialmente a todo el staff de la institución, a los directores y delegados que nos acompañaron durante estos años, y a los miembros del Ateneo, por su compromiso, su trabajo y su acompañamiento. Esta gestión es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas personas que todos los días trabajan para fortalecer la Sociedad Rural Argentina”, agregó.

Por su parte, Odriozola remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial de la entidad y representar la diversidad productiva del país. “Durante estos años recorrimos el país, escuchamos, aprendimos y estuvimos junto a cada productor. Queremos que la Rural esté cada vez más presente, allí donde hay un productor. Una institución que no representa al campo solamente desde un escritorio, sino desde el territorio”, sostuvo.

De cara a la nueva gestión, Pino señaló que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional serán ejes centrales de la agenda de la entidad. “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre. También impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, comentó.