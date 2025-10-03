Municipalidad cuenta con un Stand en la 128º Expo Rural, y la Intendente Gentile participara del Almuerzo Inaugural

Como todos los años, la Municipalidad de Nueve de Julio, se suma a una nueva edición de la Exposición Rural de nuestra ciudad, presentando su stand institucional.

En esta oportunidad, se presentan la subsecretaría de Seguridad y Tránsito, con la incorporación de una pista vial para que los niños puedan jugar, aprendiendo a construir un tránsito seguro y un simulador del Centro de Monitoreo.

Quienes asistan al Stand del municipio, también podrán informarse acerca de la Escuela de Albañilería de Universidad Popular; distintas propuestas para las diferentes edades que acercarán las áreas municipales.

Tambien se informo que hay un centro de asesoramiento sobre los distintos trámites que se pueden realizar de manera presencial y on line, informaron.

Gentile participara del Almuerzo

En tanto que la Intendente Municipal Maria Jose Gentile, adelanto en dialogo con El Regional Digital, que este sábado 4, sera parte del Almuerzo Inaugural que brinda la entidad rural de 9 de Julio, donde allí por un lado además del discurso de Sociedad Rural, desde nuestra parte, nos permite dar a conocer nuestra palabra para con la producción agropecuaria de 9 de Julio, y aunque la situación hídrica no es de la mejor, no por ello, no ir, confirmando que participara el conclave inaugural.