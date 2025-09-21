Mueseo a las Escuelas: Se continua desarrollando el programa educativo

La Dirección de Museo y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio continúa con un nuevo ciclo del Proyecto “Museo a las Escuelas”, acercando la historia y el patrimonio a los estudiantes de nuestra ciudad.

VISITAS REALIZADAS ENTRE EL 9/9 Y EL 19/9

– EEP N°3. “Juan Bautista Alberdi”. 4° Grado. Nuestra Historia habla. Personajes de nuestra Historia, “Juancito de La Trocha”.

– EEP N° 10 – JIRIMM N° 18. Alm. Guillermo Brown. Dennehy. Nuestra Historia habla: Segunda Conscripción Militar.

– ES N° 8. Gral. Jose de San Martín. 5° año. Radio. Historia y literatura. Narrativa.

– ISETA – 2° Año Tecnicatura en Salud. Escuela de Enfermería Hu. (Región Sanitaria II). Historia de la Medicina en 9 de Julio.