Modo final: El rugby tiene su cita hoy en 9 de Julio y habrá grito de campeon

Después de varios meses de competencia, mañana sábado 15 se define el Torneo Desarrollo de Rugby de la división Superior, organizado por la UROBA, en el gran partido final que protagonizan el Club Atlético, en su cancha, con Huracán, de C.Casares, a partir de las 15 y 30 hs.

El certamen comenzó con la fase de zonas, participando en la Oeste ambos clubes, más Bragado Club y los equipos de Salto, Gral. Arenales, Los Toldos y 25 de Mayo y en la zona Este, los clubes de Saladillo, Gral. Belgrano, Castelli, Maipú, Dolores y Las Flores; clasificaron los dos primeros, quienes se enfrentaron en las semifinales, venciendo el equipo de nuestra ciudad al de Saladillo y el de Casares al de Gral. Belgrano.

Así llegaron ambos para la final, jugándose el partido de ida, el sábado 1° en la cancha Casarense, muy disputado con un try y conversión en los instantes finales por parte de Atlético para ganar 31 a 30, de modo que el partido de mañana, además de la final será la revancha, habiendo despertado mucha expectativa y por eso se aguarda la venida de una numerosa hinchada de la vecina ciudad y una importante presencia de aficionados locales.

Como se acostumbra en rugby, finalizado el partido se realiza el “tercer tiempo” con un fogón acompañado por un disc jockey.