Miramar: Seis patinadoras de Club El Fortín compiten en la Copa Nacional “Roberto Rodríguez”

El patín de 9 de Julio sigue destacándose, y en esta oportunidad seis patinadoras de Club El Fortín, bajo la conducción del profesor Cesar Salas, desde hoy sábado 26, habrán de competir en la Copa Nacional “Roberto Rodríguez” de la Divisional C.

El evento que tendrá lugar en el Polideportivo “Néstor Kirchner” de la ciudad de Miramar, competencia que se extiende hasta el jueves 1 de octubre.

De dicho Campeonato, compiten deportistas representando a todas las federaciones de nuestro país en las eficiencias Escuela Formativa, Quinta y Cuarta de la Divisional C.

Las patinadoras y sus jornadas de competencia

Conforme informaron, las patinadoras de 9 de Julio son, Martina Videla se presentará el lunes 28/9 a las 8 horas en la categoría cuarta C 13 años con 38 competidoras en su categoría.

Sofía Ledesma lo hará el martes 29/9 a las 8 hs. En la categoría quinta 12 años junto a 47 competidoras.

Emilia Tempesti lo hará el jueves 1/10 a las 15,45 hs. En categoría cuarta 9 años junto a 17 deportistas más.

Y finalmente, Emilia Seijo, Alma Picardo y Lola Banchero lo harán el mismo jueves 1 a las 17,15 hs. En la categoría Escuela Formativa con un total de 28 participantes.