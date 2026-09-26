Don Cholo se consagró con el Gran Campeón Macho de Primavera y La Juanita logró el Gran Campeón Ternero

La genética Angus tuvo su gran cierre en Cañuelas. Durante la tarde de la última jornada de la Semana Angus de Primavera se realizó la Jura de Machos a Bozal, que consagró al toro “Josecito” de la cabaña Don Cholo como Gran Campeón Macho de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera.

La definición estuvo marcada por un alto nivel de competencia. “Son decisiones muy justas, por mínimos detalles. El Campeón y el Reservado salieron de la misma subdivisión, así que fue muy peleado”, explicó Julio Fernández, jurado de la exposición, quien también destacó el trabajo realizado junto a su equipo durante toda la jornada.

Sobre el toro ganador, Fernández sostuvo que se trata de un animal con potencia y balance. “El animal perfecto no existe, pero este es casi perfecto, al igual que el Reservado, que lo ganó La Angelita y el Tercer Mejor. que se lo llevó La Tranquera. Son detalles mínimos los que hacen que elija entre uno y otro”, señaló. En la evaluación final, destacó especialmente la calidad de la cabeza, la frente y el posterior del Gran Campeón.

Para Fernández, el nivel de los animales presentados fue una muestra del momento que atraviesa la raza. “Disfruté muchísimo, me invade una emoción grande”, expresó, y agradeció especialmente a sus secretarios y al equipo que lo acompañó durante la jura.

Carlos Fernández, director de la Asociación Argentina de Angus, coincidió en destacar la evolución genética alcanzada. “Creo que Angus está en un momento impresionante. El crecimiento y la evolución en estos últimos años es brillante. Vimos un nivel de genética con una calidad tremenda”, afirmó.

Además, remarcó el objetivo de integrar los distintos eslabones de la cadena y señaló que los mejores lotes y animales llegan a los remates especiales, donde esa calidad genética también se refleja en los valores obtenidos.

Para la cabaña ganadora Don Cholo, el Gran Campeón representó el cierre de una exposición especialmente significativa. “Este es el cierre de una exposición inolvidable. Yo soy solamente la cara visible de un equipo grande”, destacó Carlos Ojea Rullán, socio con Don Cholo en la propiedad del toro Gran Campeón. Ojea Rullán puso en valor el trabajo de cabañeros, ayudantes, veterinarios y encargados de campo, además de la inversión y el respaldo de los propietarios.

El asesor genético explicó que detrás del Gran Campeón hay años de planificación. “Desde que vos pensás una combinación genética hasta que llega un toro como este, que tiene dos años, pasaron tres años”, sostuvo. Para Ojea Rullán, ese proceso exige tomar decisiones con precisión, porque los resultados de una combinación genética se conocen mucho tiempo después.

La jornada también tuvo un significado especial para Don Cholo: “Haber podido ganar los cuatro grandes Campeones, realmente es una emoción muy grande. Pero fundamentalmente por el equipo, ellos son los que están todos los días”, expresó Ojea Rullán.

Al cierre de la exposición, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, agradeció a productores, cabañeros, organizadores y equipos de trabajo que hicieron posible la Semana Angus de Primavera. Y destacó especialmente el acompañamiento de Exponenciar y Banco Provincia y el trabajo del staff de Angus “que viene trabajando incansablemente desde hace semanas para garantizar que este evento alcance nuestro habitual nivel de excelencia”.

Los mejores de la 26ª Exposición del Ternero

Con gran cantidad de público, en horas del mediodía se conocieron los resultados de la 26ª Exposición del Ternero. En este sentido, Emanuel Canale tuvo la ardua tarea de observar y elegir los mejores terneros.

“Quiero felicitar a todos los criadores y a todos los cabañeros que están día a día trabajando para que estos animales lleguen en estas condiciones, estamos contentos. Buscamos los animales más correctos y más funcionales”, destacó Canale.

En cuanto a su debut como jurado de la Expo Primavera, agregó: “Estoy muy feliz. Es un honor poder jurar y encontrar este nivel de animales. Estos terneros funcionales a esa corta edad, con esa expresión, bien productivo, bien profundo y con mucha carne, es lo que representa la raza”.

En cuanto a los ganadores, fue un día soñado para “Kuko”, el ternero Gran Campeón Ternero de Cabaña La Juanita de Roque Pérez. “Es un animal bien productivo, costilludo, ancho, funcional; es la mezcla justa de tener una vaca muy productiva”, dijo Carlos Ojea Rullán.

Según comentó, es la combinación de dos mundos genéticos muy importantes que tienen mucho en común. “La línea de Surangus que tiene una genética de 90 años de selección, todo en productividad y nunca salió de esa línea. Por su lado, Mammoliti, que tiene una línea muy definida. Las dos sangres siendo muy productivas, tiene este resultado que, creo va ser un padre importante”, argumentó Ojea Rullán.

Luego, el Box 98 de la cabaña Don José se consagró con el Reservado Gran Campeón de La Dulce.

El reconocimiento al Tercer Mejor Ternero, fue para el Box 102 de la cabaña Inambú.

Por su parte, Amadeo Derito destacó el trabajo de Canale y agradeció a todo su equipo, que trabajó con muy buenas definiciones y muy ágil.

Así concluyó en Cañuelas una nueva edición de la Semana Angus de Primavera, que durante cinco jornadas reunió genética, juras, remates y negocios, y volvió a mostrar el trabajo que existe detrás de una raza que ocupa un lugar central en la ganadería argentina.

Ganadores de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera

GRAN CAMPEON MACHO DE LA EXPOSICION: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:285 R.P: 105

RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO DE LA EXPOSICIÓN: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L

BOX:286 R.P: 5586

TERCER MEJOR MACHO DE LA EXPOSICIÓN: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:282 R.P: 1643

[19:00, 25/9/2026] Roderick Angus: MEJOR MACHO A BOZAL: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:285 R.P: 105

SEGUNDO MEJOR MACHO A BOZAL: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L

BOX:286 R.P: 5586

TERCER MEJOR MACHO A BOZAL: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:282 R.P: 1643

CAMPEON SENIOR: “Las Blancas” de Delfinagro S.A. – Ojea Rullan Carlos – Aligafa S.A.

BOX:299 R.P: 5055

RESERVADO CAMPEON SENIOR: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A

BOX:298 R.P: 4009

CAMPEON DOS AÑOS MAYOR: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:285 R.P:105

RESERVADO DOS AÑOS MAYOR: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L

BOX:286 R.P: 5586

TERCER MEJOR DOS AÑOS MAYOR: “Arandú” de Arandú S.A

BOX:294 R.P: 1611

CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:282 R.P: 1643

RESERVADO CAMPEON DOS AÑOS MENOR: “El Rincon” de Lopepe Hector Ezequiel – Arandú – Don Abraham

BOX:280 R.P: 210

TERCER MEJOR DOS AÑOS MENOR: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

BOX:284 R.P: 2083

CAMPEON JUNIOR: “La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

BOX:277 R.P: 16435

RESERVADO CAMPEON JUNIOR: “Arandú” de Arandú S.A

BOX:276 R.P: 2051

TERCER MEJOR JUNIOR: “Arandú” de Arandú S.A

BOX:275 R.P: 2049

Ganadores de la 26ª Exposición Nacional del Ternero

GRAN CAMPEON TERNERO EXPO: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio – Los Kukos.

BOX:95 R.P: 04233

RESERVADO GRAN CAMPEON TERNERO EXPO: “Don José” José C.V. Mammoliti S.A

BOX:98 R.P: 4516

TERCER MEJOR TERNERO EXPO: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

BOX:102 R.P: 2311

MEJOR TERNERO A BOZAL: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio – Los Kukos.

BOX:95 R.P: 04233

SEGUNDO MEJOR TERNERO A BOZAL: “Don José” José C.V. Mammoliti S.A

BOX:98 R.P:4516

TERCER MEJOR TERNERO A BOZAL: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

BOX:102 R.P:2311

MEJOR TERNERO COLORADO: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

BOX:102 R.P:2311

SEGUNDO MEJOR TERNERO COLORADO: “La Rubeta” de Rubeta S.A.

BOX:74 R.P: 9518

TERCER MEJOR TERNERO COLORADO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Barcia Holzer S.A. – Bototi Picu

BOX:111 R.P:9382

MEJOR TERNERO NEGRO: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio – Los Kukos.

BOX:95 R.P: 04233

SEGUNDO MEJOR TERNERO NEGRO: “Don José” José C.V. Mammoliti S.A

BOX:98 R.P:4516

TERCER MEJOR TERNERO NEGRO: “Origen” de Cia. Arg. De Hacienda S.A.

BOX:72 R.P: 1095

CAMPEÓN TERNERO MAYOR COLORADO: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

BOX:102 R.P: 2311

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Barcia Holzer S.A. – Bototi Picu

BOX:111 R.P: 9382

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR COLORADO: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

BOX:108 R.P: 3829

CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio – Los Kukos.

BOX:95 R.P: 04233

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO: “Don José” José C.V. Mammoliti S.A

BOX:98 R.P: 4516

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR NEGRO: “La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

BOX:110 R.P: 16461

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO: “La Rubeta” de Rubeta S.A.

BOX: 74 R.P: 9518

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO: “Santa Amanda” de Malagueño Livio

BOX:77 R.P: 232

TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO COLORADO: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio y Marta Vila Moret.

BOX: 71 R.P: 1759

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO: “Origen” de Cia. Arg. De Hacienda S.A.

BOX:72 R.P: 1095

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO: “Don Cholo” de Aligafa S.A

BOX:69 R.P: 225

TERCER MEJOR TERNERO INTEMEDIO NEGRO: “La Reserva” de Castro Silvio Mariano

BOX:81 R.P: 938

CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

BOX:66 R.P: 4811

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

BOX:64 R.P: 2483

CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio

BOX:67 R.P: 2630