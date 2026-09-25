Fatal accidente en ruta 65: Falleció un conocido vecino de 9 de Julio

Este jueves 24 siendo las 22hs aproximadamente ingreso una alerta de emergencia al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Dudignac, dando cuenta que en el km 230 de ruta provincial 65 se había producido un accidente vial con posterior vuelco.

Al llegar las unidades de Bomberos a cargo del Jefe del Cuartel, Oscar Auza, y con la presencia de personal policial de Sub Comisaria Dudignac se constato que en el sentido 9 de Julio-Bolívar, una unidad pick up estaba en medio del agua con sus ruedas hacia arriba.

Conforme al informe de policía del Destacamento de Policía Vial, a cargo del Oficial Inspector Maximiliano Sateriano, se detallo, que el siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 230 de esa traza. La víctima circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, chapa patente AD-541-JT, con sentido desde 9 de Julio hacia Bolívar.