Fatal accidente en ruta 65: Falleció un conocido vecino de 9 de Julio
Este jueves 24 siendo las 22hs aproximadamente ingreso una alerta de emergencia al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Dudignac, dando cuenta que en el km 230 de ruta provincial 65 se había producido un accidente vial con posterior vuelco.
Al llegar las unidades de Bomberos a cargo del Jefe del Cuartel, Oscar Auza, y con la presencia de personal policial de Sub Comisaria Dudignac se constato que en el sentido 9 de Julio-Bolívar, una unidad pick up estaba en medio del agua con sus ruedas hacia arriba.
Conforme al informe de policía del Destacamento de Policía Vial, a cargo del Oficial Inspector Maximiliano Sateriano, se detallo, que el siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 230 de esa traza. La víctima circulaba al mando de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, chapa patente AD-541-JT, con sentido desde 9 de Julio hacia Bolívar.
De acuerdo a lo informado por la Policía Vial, las causas del accidente vial, son objeto de investigación. La pick-up despistó y volcó sobre la banquina, en el sector de préstamo, informaron.
A raíz de las graves lesiones sufridas, el ocupante del rodado murió en el lugar. Siendo identificado oficialmente como Jorge Luis Farías, de 45 años, oriundo de 9 de Julio.
Tomaron intervención personal de la Subcomisaría de Dudignac, Policía Científica, la Ayudantía Fiscal de 9 de Julio y la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, quien instruyo una IPP caratulada homicidio culposo.
En el lugar intervinieron peritos para las pericias de rigor, y la ruta fue liberada al tránsito; en tanto que la unidad de Bomberos de Dudignac regreso al cuartel a las 05:15hs de este viernes 25.
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