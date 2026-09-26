Buena campaña agrícola: «Nos miran en como estamos en girasol, maíz y trigo». Recomendaciones en cuando vender

La presentación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la campaña gruesa 26-27 y el global de granos que producirá el campo argentino, fue analizado por la Ing. Agr. Paulina Lezcano, consultora en Mercados agrícolas, quien dialogo con El Regional Digital y dejo una positiva mirada sobre la campaña agrícola de nuestro país.

La especialista en granos, subrayo que estamos en un momento donde nos miran bastante, especialmente en lo que es producción de girasol y aceite de girasol y maíz y trigo. En realidad estamos bien parados porque estamos en contra estación de la zona que tiene un conflicto geopolítico muy importante que es el Mar Negro. Entonces todo lo que habitualmente está exportando el Mar Negro, que es trigo, maíz y girasol y aceite de girasol, en este momento como viene todo y con tanta complicación logística, estamos teniendo una buena oportunidad desde Argentina. Así que nos miran, aseguro.

Girasol, el gran tapado

Lezcano tambien se refirió a la fuerte reaparición del cultivo de girasol, señalando que fue la sorpresa, esto por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso justamente generó fuertes subas de todos los granos desde fin de junio y en el caso de girasol ya venía con con buenos niveles de precios, pero ese sería el disparador, puntualizo.