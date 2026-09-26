129º Expo Rural de 9 de Julio: Diez Escuelas del distrito son parte del Concurso Crianza del Ternero

Desde hace treinta años la Exposición Rural de 9 de Julio impulsa el ya tradicional Concurso Crianza del Ternero, y al que se suman establecimientos educativos de la modalidad Primaria, y en la que los últimos años han comenzado a sumarse escuelas de la ciudad.

El objetivo de este Concurso que entrega premios, busca acercar a los chicos del nivel primario al campo a través de una experiencia de aprendizaje, responsabilidad y compromiso.

Conforme explicaron desde la organización “durante el proyecto, los alumnos tienen a su cargo la crianza y cuidado de un ternero, acompañados por productores, veterinarios y empresas del sector, como lo son Nutralmix y Ceres Agropecuaria, que donan el alimento que durante un mes consumirán estos animales.

Guiados por sus docentes, los alumnos vuelcan todo el trabajo en una carpeta que deberán presentar. Allí documentan el desarrollo del ternero, su crecimiento, sanidad, mansedumbre, alimentación, también investigan en la producción animal vacuna, el bienestar, entre otros.

Los terneros, de raza holando, son donados por productores rurales que se dedican a la producción de leche y de cercanía a las escuelas participantes, donde este año se sumaron Francisco Verges, Guillermo Lugano, Polo Sarnicola, Maria Blanca Ciampoli, Alejandro Mulcay, Alberto Gallo Llorente, Nestor Mas y Luciano Vanina.

Por su parte en el acompañamiento sanitario de urgencia se sumó el médico veterinario Edgardo Disario (Ceres Agrop.); mientras que alumnos del CEPT 15 “El Chajá” junto al médico veterinario Juan Charaf, realizan visitas a los establecimientos educativos que concursan, y dan charlas de capacitacion a los alumnos.

Entrega de premios: Sábado 3 de octubre a las 9hs.

Desde los primeros días del mes de agosto, los alumnos y sus docentes vienen trabajando con los terneros, y el día sábado 3 de octubre en el marco de la Exposición, se realiza la entrega de premios, donde los alumnos presentan sus carpetas, la exposición del ternero y un jurado evaluará y dará los correspondientes resultados.

Este año se sumaron el Centro Educativo Complementario Nº 802 “Rayuela”, 9 de Julio; la EEP Nº 3 “Juan Bautista Alberdi, 9 de Julio; la EEP Nº 9 “Bme. Mitre”, Paraje La Blanqueada, EEP Nº 22 “Remedios de Escalada de San Martin”, 12 de Octubre, EEP Nº 6 “Arturo Yeomans”, Norumbega; EEP Nº 53 “Jorge Corbett, Corbett; EEP Nº 51 “John F. Kennedy, Galo Llorente; EEP Nº 10 “Alte. Brown”, Dennehy; Colegio Los Ceibos, 9 de Julio.

¿QUÉ SE PREMIA?

Mejor Ternero — 1°, 2° y 3° puesto.

Mejor Carpeta — 1° y 2° puesto.

Mejor Crianza — 1° y 2° puesto.

Mansedumbre — 1° y 2° puesto.

Nombre y Presentación — 1° y 2° puesto.