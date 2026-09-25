Abriendo el paraguas: Convocaron a la Mesa Emergencia Hídrica, donde analizaron la situación del distrito y del parque de maquinas viales

Luego de siete meses, la Municipalidad de 9 de Julio volvió a convocar a la Mesa de Emergencia Hídrica del distrito, donde ante el tan anunciado evento climático «niño» y las consecuencias que esto acarrearía mas agua en el territorio, por lo que el ente municipal «abre un poco el paraguas», mucho mas si se piensa que el área vial rural del municipio no cuenta con maquinas suficientes para palear una situación que ya viene prácticamente con muy poca respuesta, a pesar que la Intendente María Jose Gentile, subrayo que se viene trabajando.

El encuentro estuvo presidido por María Jose Gentile, funcionarios de Obras Publicas, de la entidades Rurales, Sociedad Rural, Federación Agraria y Cooperativa Agrícola Dudignac; de la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense. Tambien lo hicieron desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Vialidad provincial. Fueron parte concejales del distrito.