Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero no las va a aplicar

El presidente de la Nación, Javier Milei, no tuvo más remedio que promulgar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Es que ya las había vetado, pero el Congreso de la Nación volvió a aprobarlas (con mayorías especiales) y no le dejó alternativa. Sin embargo, la administración libertaria encontró una artimaña que les permite no implementarlas a pesar de que estén en vigencia. En qué consiste.

La bala de plata de Milei está en el artículo quinto de la Ley 24.629, sancionada en febrero de 1996. Ahí dice que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

De ahí se agarró el presidente en los decretos 759/25 y 760/25 que se publicaron en el Boletín Oficial de este martes para promulgar las normas en cuestión (financiamiento universitario y emergencia pediátrica). En síntesis, ambas entraron en vigencia, pero el Gobierno Nacional no las va a aplicar por esta supuesta falta de recursos.

Docentes y no docentes de las universidades nacionales anunciaron un paro para rechazar la no aplicación de la ley de financiamiento.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado esta posibilidad al día siguiente de la sanción de las leyes diciendo en conferencia de prensa que si vemos que tiene algún defecto (la ley) lo que hacemos es promulgarla y pedir que nos la completen”. Lo mismo habían hecho con la ley de emergencia en materia de discapacidad a fines de septiembre.

Hay paro en las universidades y en el Hospital Garrahan

Como era de esperar, los sectores que impulsaron las normas decidieron protestar contra la negativa libertaria para implementarlas. Así es que este martes hay paro en todas las universidades nacionales del país, tanto de docentes como de no docentes, y también en el Hospital Garrahan, convocado por ATE. Se espera que ambos sectores confluyan en una concentración en Plaza de Mayo hacia las 4 de la tarde de hoy.

Por otro lado, habrá que ver cómo reacciona el Congreso a este nuevo desplante. Sobre todo teniendo en cuenta que está empezando a discutir el proyecto de presupuesto 2026 presentado por Milei a mediados de septiembre. De hecho, el presidente se encargó de marcar en los decretos de hoy que “dicha discusión parlamentaria es el escenario óptimo para que se debata la forma en la que se financiarán los gastos”