Milei confirmo en Miami que Argentina aumentará el cupo a 80 mil toneladas de carne vacuna a Estados Unidos
En el marco de su discurso este jueves en el América Bussiness Forum de Miami, Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei confirmó que la nueva cuota de carne vacuna a Estados Unidos será de 80.000 toneladas.
Esta cifra había trascendido por parte de los medios de prensa estadounidenses Bloomberg y Político, de acuerdo a un plan elaborado por la Secretaría de Agricultura americana para lograr bajar el precio de a carne internamente.
Luego de referirse a la producción de carne e ironizar que “Tenemos prácticamente la misma cantidad de cabezas de ganado que hace treinta años, una locura para un país famoso por la calidad de su carne”, Milei sostuvo: “En línea con esto, quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior a la anterior”.
Actualmente Argentina tiene un cupo de 20.000 toneladas anuales para exportar a EE.UU con un arancel del 10%. Por fuera de cuota se paga el 36,4% que comprende el 26,4% que se pagaba más el 10% nuevo que fijó recientemente Donal Trump para los países de la región.
Ahora, estas 80 mil toneladas pagarán un 10% de arancel, lo que significaría un ingreso extra para los exportadores de 2.000 dólares por tonelada, según consignó a Valor Agro Argentina el consultor Víctor Tonelli.
