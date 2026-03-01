Milei apoyó a Estados Unidos e Israel y puso al país en alerta por la escalada bélica

El Gobierno de Argentina oficializó su respaldo a las acciones militares conjuntas de Estados Unidos y Israel contra Irán y, en paralelo, dispuso elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el territorio nacional ante la escalada bélica en Medio Oriente. Las decisiones, difundidas mediante comunicados oficiales de Cancillería y de la Presidencia, consolidan el alineamiento internacional de la administración de Javier Milei y abren interrogantes sobre sus implicancias internas.

A través de un comunicado compartido por el vicecanciller Pablo Quirno, la Cancillería expresó su apoyo a la ofensiva militar destinada, según la posición oficial, a neutralizar la amenaza que representa el régimen iraní para la estabilidad internacional. El texto sostiene que las acciones contribuirían al fortalecimiento del régimen de no proliferación nuclear y a la seguridad regional, al tiempo que acusa a Teherán de mantener su programa nuclear y respaldar actores armados no estatales.

El documento también condena los ataques iraníes contra territorio israelí y contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente, reafirma la solidaridad con el pueblo iraní y recuerda que la justicia argentina considera responsable al régimen de Irán por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, causa en la que existen órdenes de captura internacional.

https://twitter.com/OPRArgentina/status/2027876051120992678?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027876051120992678%7Ctwgr%5Ecfd241c1efc6c7e6667ee51e874c1e1557dd8a46%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOPRArgentina%2Fstatus%2F2027876051120992678

Seguridad interna en alerta máxima

En paralelo, la Oficina del Presidente informó que Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a “ALTO” en todo el país ante los acontecimientos internacionales. La medida alcanza a objetivos considerados sensibles, infraestructura crítica, representaciones diplomáticas extranjeras y la comunidad judía, con el objetivo de prevenir eventuales amenazas.

La medida incluye el refuerzo de custodias, el monitoreo permanente de la situación internacional por parte del Sistema de Inteligencia Nacional, la activación de protocolos de alerta en fronteras y el fortalecimiento de controles migratorios y de movimientos transfronterizos. También se dispuso la coordinación entre organismos de inteligencia, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales.

Según el comunicado presidencial, el objetivo es “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes” y preservar la seguridad nacional frente a un escenario internacional de alta tensión.

Debate por el alineamiento internacional

El posicionamiento argentino generó cuestionamientos en sectores políticos que señalaron la rapidez con la que el Gobierno expresó su respaldo a la ofensiva militar y advirtieron que la decisión profundiza el alineamiento estratégico de la administración Milei con Washington y Tel Aviv.

Las críticas apuntan a que esta política exterior responde a una estrategia de acercamiento político y económico a Estados Unidos, en un contexto de negociaciones financieras internacionales y dependencia de respaldo externo.

Y es que el apoyo explícito a operaciones militares en un conflicto de alta sensibilidad geopolítica podría implicar riesgos para Argentina, particularmente por los antecedentes del país en materia de atentados vinculados a conflictos externos.

Con el respaldo a la ofensiva y la declaración de alerta máxima en el plano interno, el Gobierno argentino profundiza su línea de política exterior y seguridad en medio de un escenario global inestable, mientras persisten interrogantes sobre las consecuencias diplomáticas y estratégicas de esta postura.