Miércoles 14: Movilización frente al Hospital Julio de Vedia por el fallecimiento de una mujer

Un hecho que podría acarrear algún tipo denuncia mayor, por ahora va a desencadenar en una movilización de personas frente al Hospital Zonal de Agudos «Julio de Vedia», este miércoles 14 a las 20hs., donde reclamaran que se de respuestas por la muerte de una joven mujer de 31 años, que ingreso el 1 de enero último por una metrorragia (Hemorragia de la matriz fuera del período menstrual), y al día 2 falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, en dicho nosocomio de salud.

Su esposo, Matías Rodríguez en dialogo con El Regional Digital, relato las dramáticas horas que vivieron. «Lo que hicieron no tiene perdón», asegurando que los profesionales tanto de enfermería como guardia no estuvieron a la altura de la circunstancia, en cuanto a la atención de su esposa.

La mujer tras ser evaluada, se le realizaron estudios que habrían arrojado resultados desfavorables y quedó internada en el sector de maternidad. Durante las horas posteriores, siempre de acuerdo a la denuncia periodística, su estado de salud se fue deteriorando, sin que se realizaran las intervenciones médicas que la situación requería, aseguro Rodríguez, quien informo que no han hecho denuncia penal alguna.

Sobre el hecho, Matías Rodríguez informo a El Regional Digital que el martes 6 de enero fue recibido por el director del Hospital Julio de Vedia, Dr. Jose Mignes, quien, según sus palabras, se comprometió en tomar las acciones correspondientes y que le daría una respuesta.

Según el joven aun no le han informado desde la Dirección, y tras informar a la familia de la joven fallecida, es que decidió convocar a esta movilización, de este próximo miércoles 14, a las 20hs., frente a la sede del Hospital sobre calle Tomas Cosentino y allí se reclamara justicia y que se tomen medidas, para que ninguna otra persona sufra lo mismo que mi esposa, subrayo el joven nuevejuliense.