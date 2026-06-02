Desafío: Cabaña La Querencia se mide con sus reproductores en la Expo Limangus de Otoño 2026

Cabaña La Querencia de Pablo Appella y familia es una de las cabañas que se hace presente en la Exposición de Otoño de la Raza Limangus 2026 y que se desarrolla desde este lunes 1 y hasta el viernes 5, en el Centro de Exposiciones Angus en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas.

La cabaña nuevejuliense trae un firme trabajo de mejora no solo en lo genético sino entregando reproductores machos y hembras Limangus, que reciben un trato de bienestar animal, y cuya característica de mansedumbre, es muy valorada por el mercado.

En dialogo con El Regional Digital, Pablo Appella recordó que para la empresa es importante estar, nos permite no solo medir en como venimos mejorando, sino también recibir una devolución del jurado y que la valoramos muchísimo, sostuvo el cabañero de 9 de Julio.

En La Querencia incorporamos un plan de estar presente en distintas exposiciones, por un lado como dije ante y por otro la venta de nuestros reproductores.

Cabe destacar que durante la edición 2025 de la Exposición Rural de Palermo, la cabaña de 9 de Julio obtuvo un tercer premio en la raza Limangus

En esta nueva edición de la Expo Limangus de Otoño 2026, desde Cabaña La Querencia se presentan en Controlados con una Vaca con Cria, Vaquillonas preñadas, Vaquillonas para servicio y terneras. Por el lado de Lote de Toros, La Querencia presenta toros diente de leche y toros dos dientes.

En cuanto a Puros de Pedrigree de Bozal, la cabaña se presenta con un Toro de 3 años, otro de 2 años y un Ternero, además de una Vaca preñada y una Ternera.

El Cronograma de La Expo Limangus de Otoño 2026

Martes 2 de Junio

Ingreso de reproductores a partir de las 08:00 hs, finalizando a las 18:00 hs.

Miércoles 3 de Junio

Admisión de reproductores a partir de las 08:00 hs.

Jueves 4 de Junio

09:30 hs: Jura de Hembras VAL

10:00 hs: Jura de Hembras P.C. en pista.

11:00 hs: Jura de Machos P.C. de tríos en pista.

11:30 hs: Jura PP de Corral.

12:30 hs: Almuerzo.

14:00 hs: Jura de Reproductores PP en pista.

Jurado: Lucas Lagrange.

Secretario: Diego Cedolini.

18:30 hs: Cóctel de camaradería y entrega de premios.

Viernes 5 de Junio

Remates a cargo de Sáenz Valiente Bullrich:

09:00 hs: Especial de Gordo Limangus en el MAG.

11:00 hs: Reproductores participantes de la Exposición.

A partir de las 15:00 hs: salida de reproductores.

Ventas

La jornada de ventas será el viernes 5 y promete ser un punto álgido para los negocios, comenzando temprano en el MAG con los animales gordos y continuando luego con las ventas de la exposición, donde saldrán a martillo los reproductores evaluados el día anterior.

La firma consignataria Saenz Valiente Bullrich (SVB) estará al frente de todas las operaciones comerciales, asegurando la agilidad y el profesionalismo que la caracterizan.