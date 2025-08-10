Mientras aun resta un 10% por cosechar del maiz 24/25, los productores argentinos dieron inicio a la siembra de girasol 25/26

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer que dio comienzo la campaña 2025/26 de girasol con un avance de siembra del 7,2 % de un área proyectada en 2,6 MHa.

Las labores hasta el momento se concentran en el noreste del área agrícola, en las zonas primicia para la oleaginosa, que, a diferencia de los últimos años, arranca la campaña con buenas reservas en el perfil que le permitirían no solo recuperar el área resignada en campañas previas, sino también implantarlas en ventana óptima de siembra.

Maiz

En paralelo mientras se implanta el cultivo de girasol, durante los últimos siete días, la cosecha de maíz con destino a grano avanzó 1,3 p.p., alcanzando el 89,3 % del total nacional, con un rinde promedio cosechado de 72,3 qq/Ha.

En el norte del área agrícola, la cosecha supera el 90 % de avance, aunque los rindes se ubicaron por debajo de las expectativas iniciales, con excepciones puntuales, como el sur de Santiago del Estero, donde la campaña concluyó con resultados favorables.

En la región centro-oeste, la cosecha también se encuentra próxima a finalizar, registrando rindes promedio de entre 75 y 80 qq/Ha.

Por su parte, en el sur del área agrícola, los productores continúan aguardando que los lotes alcancen la humedad óptima para la cosecha, restando aún un 25 % del área por recolectar, con rindes que promedian los 70 qq/Ha. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 49 MTn.