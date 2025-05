Mensaje contundente: una entidad del agro pidió terminar de manera “urgente” con las retenciones

En un contundente mensaje sobre el campo, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reclamó al Gobierno por la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX).

“Valoramos el esfuerzo realizado, que el productor ha notado. Pero es urgente que el 30 de junio las retenciones que hoy se presentan como transitorias dejen de existir definitivamente. Sería un gran mensaje, señor Presidente, y estamos convencidos de que lo va a intentar. Y de que podremos seguir avanzando hacia la eliminación total”, dijo en la inauguración de una nueva edición de Jonagro, la Jornada Nacional del Agro que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Antes de la apertura de la jornada, Castagnani se mostró optimista, en diálogo con la prensa, sobre un gesto del Gobierno: “Los productores que hacemos nuestra producción al cielo abierto, somos optimistas, yo creo que hay que esperar, hay que esperar, quiera Dios que se pueda dar”. Agregó: “Creo que por lo menos está en estudio. Es un dato que nace de las reuniones, pero no es una expresión ni un compromiso del Gobierno, esto lo quiero aclarar, pero yo creo que siempre está en estudio la posibilidad”.

Ante la mirada del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de funcionarios nacionales, de gobernadores y de los integrantes de la Mesa de Enlace, en su discurso, el titular de CRA valoró el ordenamiento de las cuentas públicas, el déficit cero, la baja de la inflación y del desempleo, la eliminación de retenciones a las economías regionales, y el inicio del proceso para salir del cepo cambiario del Gobierno, pero enfatizó que “aún queda mucho camino por recorrer”.

“Necesitamos más respaldo para las economías regionales, trazabilidad, reconocimiento del 20% por zona desfavorable [para las empresas del agro de la Patagonia que tienen personal a cargo], mejoras en seguridad rural, una nueva ley de biocombustibles, entre otros temas. En ese camino queremos ser protagonistas”, afirmó.

En primera fila estaban sentados los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres, y de Corrientes, Gustavo Valdés. A ellos también les habló: “Como organización de raíz profundamente federal, queremos dialogar con los gobernadores para conocer e impulsar experiencias que hayan mejorado la productividad en sus territorios. Los municipios, las comunas y los tres poderes del Estado también tienen un rol clave en este proceso. No hay dudas de que necesitamos reformas estructurales que consoliden lo logrado”.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura; Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA); Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, en Jonagro Pilar Camacho

“Por eso, reclamamos con urgencia una reforma tributaria profunda y moderna, que premie la producción, única fuente genuina de desarrollo. Y también una reforma laboral que incentive la generación de empleo, en lugar de desalentarla como ocurre hoy. El campo crea trabajo. Sabemos que la tarea no es fácil. Pero debemos avanzar hacia un cambio cultural. Debemos acompañar la lucha contra la burocracia, que no solo obstaculiza sino que también abre la puerta a la corrupción», continuó.

Por otra parte, expresó que su entidad tiene un firme respaldo a organismos fundamentales para el sector, como el INTA y el Senasa: “Vamos a seguir trabajando junto a ellos, pero con la misma convicción vamos a acompañar las reformas que sabemos que deben llevarse a cabo”.

Entre las necesidades que tiene el sector agropecuario, Castagnani habló de mejorar la infraestructura, como la Hidrovía, y la recuperación del sistema ferroviario, que sería una solución extraordinaria para la economía del país.

Infraestructura

“Urge revertir la inequidad de los productores del interior profundo de la Argentina que aportaron en impuestos con obras que impulsen la producción. Necesitamos rutas y caminos en condiciones. No habrá crecimiento real sin una red vial adecuada. Y ese es un llamado que va dirigido a los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipio», subrayó.

Castagnani sobre el fracaso de ficha limpia: “Desde CRA sostenemos que la política debe estar al servicio de la sociedad y regida por la ética. No podemos avalar lo sucedido» Pilar Camacho

Para el dirigente, otro desafío estructural para el país es la conectividad, que “es vital para producir, pero sobre todo para que la gente pueda quedarse en el campo y también lo es para garantizar educación rural de calidad, pilar indispensable para el futuro”.

“La mejora de la educación es una tarea que nos excede, pero nos involucra. Necesitamos políticas educativas consensuadas, de largo plazo, que trasciendan los gobiernos y se conviertan en una verdadera política de Estado”, enfatizó.

En otro tramo de sus palabras, mencionó “el triste episodio ocurrido la semana pasada en el Senado con el proyecto de Ficha Limpia”.

“Desde CRA sostenemos que la política debe estar al servicio de la sociedad y regida por la ética. No podemos avalar lo sucedido: los cargos públicos no pueden ser refugio de quienes atentan contra el interés común. Fue una señal negativa, que debilita la confianza en las instituciones y daña los valores democráticos. Este proyecto merecía una aprobación unánime. Hoy los argentinos estamos haciendo un esfuerzo enorme para salir de esta situación. Y acompañamos las medidas que han comenzado a mostrar resultados positivos», remarcó.

Por último, señaló que, así como le exigen determinadas conductas a la política también esa exigencia debe comenzar por la dirigencia ruralista. “Permítanme invitar a tres dirigentes y amigos que hoy me acompañan: Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Nicolás Pino, presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA) y; Lucas Magnano, de Coninagro. Esta querida Mesa de Enlace, que ha recorrido el país dialogando con sus representados; sabe cuál es su rol y cuál es su responsabilidad. Aunque no siempre pensemos igual, demostramos, y vamos a seguir demostrando, que estamos juntos en la defensa de los productores y del país. Involúcrense. Participen en sus entidades. Nadie sobra, todos hacen falta. Necesitamos una sociedad de protagonistas, no de espectadores. Y hoy, con su presencia, ustedes están dando ese paso», finalizó.

Luego fue el turno de Iraeta, quien reafirmó que el gobierno nacional tiene “todo el compromiso respecto del campo” y recordó lo realizado en términos de desregulación, simplificación, materia impositiva “pensando en el campo”.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, en Jonagro P ilar Camacho

“La baja temporal de las retenciones tuvo un sentido que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, que se nota en la baja de la inflación, en el empalme del tipo de cambio, cosas que hace un año eran impensadas. Hace dos años por un dólar de tu soja te daban 300 pesos, te dabas vuelta a comprar un dólar y tenías que pagar 800. Era imposible vivir en esa Argentina, y estamos cambiando gracias al esfuerzo de todos. Algunas cosas pudimos solucionar y otras están en camino de solución”, remarcó.

Y, con un ejemplo, explicó el ajuste del gobierno de Javier Milei: “En el campo se ajusta lo que está flojo, una tuerca, una cadena o una correa, ¿por qué? porque si no se corta la correa, salta la cadena o si no ajustás la cincha se te da vuelta el recado. Es cierto que estamos ajustando, pero para bien: el Gobierno está ajustando pero especialmente el Estado”.

Pidió a los productores que acompañen y los invitó a sembrar trigo y cebada . “Vamos a hacer lo imposible para que cosechemos en un país mejor y eso está ocurriendo. El campo junto con otros sectores, pero especialmente el campo, está sacando a la Argentina del fantasma”, cerró. Más allá de la mención general que hizo sobre la baja temporal de las retenciones, el funcionario no amplió acerca del pedido de CRA.

Fuente: La Nacion Campo