Menos stock: La ganadería argentina volvió a perder terreno

Esta semana la Secretaria de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nacion dio a conocer que la estadiscitica del 2025, tuvo una reducción del stock vacuno, una realidad que viene afectando a la Argentina hace ya varios años, con una pérdida millonaria de animales. Según datos oficiales, el rodeo nacional cerró el año pasado con un total de 50.920.790 cabezas, lo que implicó que se perdieron 704.000 cabezas, equivalente a una caída del 1,36%. Por lo que desde el 2022 a esta parte, la reducción total de las existencias vacunas se ubicaron en torno a las 3,28 millones de cabezas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, subrayo que la caída es en todas las categorías vacunas. Terneros

En este sentido, el stock de terneros/as presenta una reducción de unas 198.000 cabezas (- 1,4%) respecto al año anterior, debido a que “estos animales provienen, en su mayoría, de nacimientos ocurridos durante el invierno de 2025, producto de los servicios sobre las vacas de la primavera del 2024, período en el cual ya se había verificado una caída del stock de vientres en igual magnitud (-1,4%)”, indicó el trabajo.

Vacas y Vaquillonas

Al analizar los resultados por categoría en relación con el último cierre de stock (31/12/2024), se observa una reducción en los vientres (vacas y vaquillonas) del orden de 516.000 cabezas (-1,8%).

“Este comportamiento resulta esperable, dado el nivel de faena de hembras registrado en 2025. No obstante, la caída del rodeo de vientres es menor a la observada en los dos períodos previos, cuando la disminución promedió las 850.000 cabezas anuales”, puntualizaron desde Agricultura. Machos

En cuanto a las categorías de machos, se dio lo contrario, ya que se observó un incremento de aproximadamente 1%, equivalente a unas 57.000 cabezas más. Según Agricultura, este resultado se explica por una caída de alrededor de 120.000 novillos (-5,4%), más que compensada por el aumento de 165.000 novillitos (3,6%) y de 11.600 toritos (3,4%).

No obstante la caída en el número de animales, desde la cartera nacional celebraron algunos marcadores positivos, como es el caso de la relación ternero-vaca, que se ubicó en el 65,2%, mismo nivel que el año pasado, pero un 3 puntos por encima del promedio de los últimos 18 años.

“Es el 2° mejor resultado de la serie después del récord histórico en cantidad total de terneros logrados en la ganadería argentina, que fue del 66,7 % en 2022”, destacaron.

En conclusión, si bien desde Agricultura reconocieron la caída del stock, remarcaron que “se mantiene la tendencia de mejora en la relación ternero/vaca, lo que significa mayor eficiencia reproductiva”.