Mayores rindes: Supra Semillas acompaña a productores en saber mirar mas, bajo el suelo

Una Jornada a Campo bajo el concepto des compactación del suelo, reunió a productores y agrónomos locales y de la zona convocados por Supra Semillas no tanto para conocer rindes en maíces de la empresas, sino en tomar conciencia del valor que tiene mirar el cultivo desde el suelo. Un programa de investigación y ensayos que se llevan en distintos puntos del pais como el dado en 9 de Julio, busca que el productor pueda lograr mayores rindes con los híbridos Supra.

La jornada conto con un análisis y recomendaciones del Ing. Agr. Cristian Alvarez de INTA Gral. Pico e integrante del Grupo Suelos de INTA, y quien lidera el proyecto impulsado por Supra Semillas de GDM. Tambien el Ing. Agr. Lucas Scozzina, del Area de Posicionamiento de Producto Supra Semillas, y el Ing. Agr. Juan Martin Fage, de Geo Agro, quien llevo adelante la ambientación del lote donde se sembró el ensayo, con el acompañamiento del distribuidor local Supra Semillas, Ing. Agr. Juan Pablo Cappelletti.

Scozzina comento a El Regional Digital, que como empresa de genética, queremos hablar de maíz, pero desde otro lado, hablar desde el manejo, no solo de hibridos, genética y posicionamiento. En este caso tenemos un ensayo para de manejo de compactación. Estamos situados en un lote que viene de un ray grass que fue pastoreado; y donde se realizaron distintos tratamientos de manejo con labranza, siembra directa, también de nutrición, todo con un protocolo elaborado con Cristian Álvarez», comento.

Estos ensayos que impulsa Supra Semillas como en Rufino, Inriville, Manuel Ocampo, Villa Maria, y 9 de Julio, justamente para poder llevarle al productor regional, cada uno de su zona, y empezar a hablar de la problemática porque tal cual como como dijo Cristian (Alvarez), siempre miramos para arriba, la planta, la espiga, el tallo, las hojas y miramos muy poco para abajo», subrayo Scozzina.

Durante la jornada realizada en el Establecimiento La Coincidencia de Agropecuaria Vidal, los asistentes debatieron distintos temas por mas de tres horas, siempre enfocados en saber mirar mas el suelo y cuidar el mismo.