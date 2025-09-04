Mayor eficiencia, la clave para la rentabilidad ganadera en el nuevo escenario económico

En el marco de un ciclo de charlas organizado por Productores de Limangus Argentinos (PROLIAR), y en una disertación titulada “Claves para lograr planteos económicamente viables en el nuevo escenario macroeconómico”, el Ing. Agr. Sebastián L. Riffel, especialista en nutrición de rumiantes, analizó los cambios que enfrenta la actividad ganadera y las estrategias necesarias para sostener la rentabilidad.

“El nuevo escenario económico se caracteriza por una unificación del tipo de cambio, una marcada desaceleración de la inflación en los últimos meses y precios de la hacienda expresados en un dólar real, sin brecha cambiaria”, señaló Riffel, destacando que esta estabilidad obliga a un cambio de paradigma.

“Antes, stockeándonos y con operaciones relativamente simples, podíamos ganar plata sin producir de forma muy eficiente. Hoy, la eficiencia productiva pasa a ser central para que los planteos sean económicamente viables”, advirtió.

En este contexto, el especialista enfatizó que la intensificación de los sistemas es la base del éxito, entendida como mayor capital y, sobre todo, más trabajo genuino por unidad de superficie. “Hace falta planificación, presencia en el campo y un manejo detallado que antes no era imprescindible”, explicó.

En la cría, la prioridad es generar más alimento y mejorar la gestión para elevar el porcentaje y peso al destete, dos puntos críticos para el sector. En recría y terminación, optimizar el uso de las pasturas resulta clave para aumentar la producción de carne por hectárea, diluir costos fijos y mejorar la rentabilidad.

Riffel concluyó que el nuevo escenario actuará como filtro para la actividad: “Hasta ahora nos salvábamos todos, pero de acá en adelante quedarán las empresas más eficientes. Las demás deberán replantearse su continuidad”.